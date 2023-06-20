«LeShow Москва» 2023

6-8 июня в международном выставочном центре «ЭКСПОЦЕНТР» прошла 26-я Международная b2b выставка зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва». Уже четверть века LeShow собирает производителей из России, стран СНГ, Европы и Азии и байеров со всей России и стран СНГ на одной выставочной площадке.

Согласно данным аудита, более 92% посетителей выставки являются специалистами отрасли. Ежегодно «LeShow Москва» становится ключевой площадкой для делового общения, обмена идеями и профессиональным опытом. Выставка дает возможность для профессиональных покупателей найти новых поставщиков, сделать заказы на предстоящий сезон, приобрести дополнительные контакты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках выставки были представлены производители из разных направлений индустрии: верхняя одежда из кожи и меха, экомех, верхняя одежда с отделкой из меха, пальто, пуховики, изделия из трикотажа, кашемира, шерсти, повседневная верхняя одежда, спортивная верхняя одежда, головные уборы.