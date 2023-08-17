Летний семплбокс «5 ароматов лета» от Biblioteka aromatov

Мы знаем, как сложно выбрать парфюм онлайн и сориентироваться во всех ароматах бренда biblioteka aromatov. Хочется попробовать всё, но не покупать кота в мешке. Поэтому мы подготовили специальную волшебную коробочку по сезону — летний семплбокс:

🔹 5 ароматов в одной коробочке.

🔹 В каждом флаконе парфюмерная композиция, которая создаст летнее настроение. Это моноароматы-впечатления, которые отличаются от масс-маркета простотой звучания и необычными нотами. Что на этикетке — то и внутри. Поэтому каждый флакон вызывает цунами воспоминаний и эмоций.

🔹 Ароматы в наборе можно и нужно смешивать, чтобы создать свой уникальный парфюм. Получается не 5 ароматов, а намного больше. Чтобы их смешать, просто нанесите на кожу одновременно.

🔹 Стильный минималистичный дизайн. Коробочка семплбокса выполнена из чёрного дизайнерского матового картона с серебристым тиснением.

🔹 Компактные флакончики. В каждой миниатюре 1,5 мл и плотная крышечка. Флаконы не займут много места в сумке и не прольются. Обновляйте любимый аромат в течение дня или берите в путешествие — он всегда будет под рукой.

Какие ароматы входят в летний семлбокс :

«Вишнёвое мороженое». А вы когда-нибудь пробовали итальянское джелатто? Советуем вам отправиться за лучшим в самое сердце города Болонья. На пересечении via dell’ Indipendenza и via Righi Augusto находится аутентичное миниатюрное кафе-мороженое Peccati Di Gola Da Claudio, где вы можете попробовать самое вкусное мороженое в мире. Вкус и аромат нежного сливочного крема в жарком вихре с вишней не оставят никого равнодушным. Чтобы подольше сохранить воспоминания об этом восхитительном вкусе, мы упаковали его во флакон специально для вас.

«Русалочка». Где-то между далёкими островами, оторванными от мира, под толщей океана, затаился дивный мир. В нём нет места людской зависти и жадности. Здесь в мире живут обитатели Подводного Царства: дельфины играют в салочки, крабы строят дома и бездельничают медузы. Им хорошо и безопасно на дне. Но один слишком энергичный житель иногда поднимается на поверхность, несмотря на неодобрение друзей. Русалочка с волосами цвета восхода изящным хвостом рассекает толщу океана, чтобы посмотреть на другой мир — сухой, опасный, но такой красивый. Она с интересом наблюдает за странными деревянными китами, которые плывут по воде, и почему-то не тонут. А на этих китах стоят тоже русалки, но странные — без хвоста, но с двумя плавниками. Однажды эти два мира столкнутся, соединив в себе ароматы океана, солёного воздуха и тропических цветов. А пока можно открыть флакон «Русалочка», чтобы почувствовать сказку на коже.

«Грозовые облака». Представьте, что парите в небе, а вокруг бесконечная воздушная гладь и тяжёлые, лениво плывущие грозовые облака. От них веет лёгким ощущением опасности и непокорностью. Вы понимаете: вот-вот гром и вспышки молний оповестят тех, кто остался внизу, о начале грозы. Но пока только чувствуете, как облака не то поглаживают вас влажными тёмными лапами, не то покусывают наэлектризованным воздухом. Озон проникает в каждую вашу клеточку прохладой, свободой и бесконечной свежестью.

Согласитесь, в этом моменте так и хочется остаться. Поэтому мы приручили пару грозовых облаков и поместили их во флакон — чтобы вы могли раствориться в этой сложной и чарующей стихии. Без риска, но с манящей нотой адреналина.

«Лист чёрной смородины». Когда гуляешь среди душистых кустов смородины и собираешь ягоды, то хватаешь руками и листочки, и тонкие веточки. И вот, через час ты относишь корзину на кухню, а руки мыть совсем не хочется. Ведь лист смородины пропитан ярким ароматом эфирного масла — терпким, но свежим, зелёным. Сохранить душистый аромат с древесными, травянистыми и ягодными нотами — вот, что хочется. Что мы и сделали.

«Коктейль “Беллини”». Простой, но изысканный, сладкий, но в меру — вот, что можно сказать про коктейль «Беллини». Берем просекко, персиковое пюре и смешиваем пополам. А пока вы ищете в магазинах пюре, предлагаем послушать ольфакторный аналог в нашем флаконе. Пусть окружающие будут спрашивать, что за нота дополняет персик? Но мы-то с вами уже знаем тайный ингредиент.