Летний ТОП-3 клиники TORI: процедуры, поддерживающие здоровье кожи

В летний период кожа особенно уязвима, сейчас она нуждается и в усиленной защите от ультрафиолета, и активном восстановлении всех своих внутренних ресурсов. По этой причине в приоритете у врача-косметолога КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ TORI будут процедуры, обладающие мощным обновляющим и лечебным действием.

Во-первых, это биоревитализация препаратами с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой и аминокислотами.

Ярким представителем данной группы ревитализантов является Новакутан, который восстанавливает все повреждения кожи после воздействия факторов внешней среды. У этого экзопротектора высокая активность, направленная против факторов повреждения кожи и извне. Это первый биоревитализант с «SPF -защитой»: препарат очень хорошо нивелирует факторы внешней агрессии. К ним относятся ультрафиолет (солнце), инфракрасное излучение, голубой свет (то есть HEV-излучение от наших экранов, гаджетов), а также поллютанты (наночастицы, которые летают в воздухе и поражают нашу кожу на очень глубоком уровне, разрушая ее коллаген, вызывая оксидативный стресс).

Результат будет заметен даже после одной процедуры: восстановление микроциркуляции вместе с освобождением кожи и клеток от продуктов метаболизма. Через две недели после первой процедуры пациент замечает восстановление тургора, эластичности (глубокое увлажнение) и себорегуляции. После второй процедуры этот эффект начинает закрепляться, а после третьей - он достигает того самого wow-результата, который может длиться до 4-6 месяцев. После рекомендуется повторять курс.

Еще одной топовой процедурой на лето считается плазмотерапия, главное ее предназначение – стимуляция регенеративных процессов восстановления утраченных функций кожи.

За счет своих ярко выраженных восстанавливающих свойств плазмотерапия решает огромное количество задач: омолаживает кожу, делая ее более упругой и плотной, стимулирует синтез волокон коллагена и эластина, увеличивает производство собственной гиалуроновой кислоты, повышает иммунитет кожи, регулирует выработку пигмента, лечит акне и постакне, улучшает кровообращение, ослабляет напряжение в мышцах.

Процедуры проводятся курсом, с интервалом не менее 2 недель. Интенсивность курса зависит от степени повреждения кожи. Врач-косметолог подбирает подходящий протокол плазмотерапии индивидуально под каждого пациента.

Также для поддержания здоровья и красоты кожи косметологи-эстетисты рекомендуют один раз в неделю делать профессиональный уход «Клеточное обновление» Thalion. Эта комфортная и очень деликатная по своему действию процедура направлена на профилактику и борьбу с первыми признаками старения: мимическими морщинами, потерей кожей упругости, тусклого цвета лица. Уход придает коже сияние, возвращает ей плотность и гладкость, восстанавливает тургор, уменьшает выраженность мимических морщин, активно увлажняет и борется с пигментными пятнами.

Пролонгированного эффекта возможно достичь после прохождения 5-7 процедур. Но уже после первого сеанса вы заметите, насколько свежей и отдохнувшей выглядит ваша кожа.

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