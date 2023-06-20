Летняя коллекция Beauty Roar от KIKO MILANO

KIKO MILANO представил летнюю коллекцию Beauty Roar (пер. «Зов красоты»), созданную чтобы подчеркнуть вашу неповторимую естественную красоту во всей ее красе.



Благодаря универсальным текстурам, которые адаптируются к различным оттенкам кожи, продукты из капсулы не скрывают того, что делает вас такими особенными. Вместо этого они подчеркивают ваши индивидуальные черты, чтобы показать всему миру, кто вы есть – красивая и неповторимая. Пришло время откликнуться на зов красоты KIKO MILANO!



В ассортимент коллекции Beauty Roar входят 14 декоративных и 3 уходовых продуктов с мягким цитрусовым ароматом, а также аксессуары для эффективного очищения кожи.



Раскройте свою истинную красоту и дайте свободу самовыражению с помощью линейки KIKO MILANO Beauty Roar в этом сезоне. Уже в продаже на сайте kikocosmetics.ru и в магазине KIKO MILANO.