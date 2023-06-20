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Летняя коллекция Beauty Roar от KIKO MILANO

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  • 20 Июня 202313:11
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

KIKO MILANO представил летнюю коллекцию Beauty Roar (пер. «Зов красоты»), созданную чтобы подчеркнуть вашу неповторимую естественную красоту во всей ее красе.

Благодаря универсальным текстурам, которые адаптируются к различным оттенкам кожи, продукты из капсулы не скрывают того, что делает вас такими особенными. Вместо этого они подчеркивают ваши индивидуальные черты, чтобы показать всему миру, кто вы есть – красивая и неповторимая. Пришло время откликнуться на зов красоты KIKO MILANO!

В ассортимент коллекции Beauty Roar входят 14 декоративных и 3 уходовых продуктов с мягким цитрусовым ароматом, а также аксессуары для эффективного очищения кожи. 

Раскройте свою истинную красоту и дайте свободу самовыражению с помощью линейки KIKO MILANO Beauty Roar в этом сезоне. Уже в продаже на сайте kikocosmetics.ru и в магазине KIKO MILANO.

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