KIKO MILANO представил летнюю коллекцию Beauty Roar (пер. «Зов красоты»), созданную чтобы подчеркнуть вашу неповторимую естественную красоту во всей ее красе.
Благодаря универсальным текстурам, которые адаптируются к различным оттенкам кожи, продукты из капсулы не скрывают того, что делает вас такими особенными. Вместо этого они подчеркивают ваши индивидуальные черты, чтобы показать всему миру, кто вы есть – красивая и неповторимая. Пришло время откликнуться на зов красоты KIKO MILANO!
В ассортимент коллекции Beauty Roar входят 14 декоративных и 3 уходовых продуктов с мягким цитрусовым ароматом, а также аксессуары для эффективного очищения кожи.
Раскройте свою истинную красоту и дайте свободу самовыражению с помощью линейки KIKO MILANO Beauty Roar в этом сезоне. Уже в продаже на сайте kikocosmetics.ru и в магазине KIKO MILANO.
Летняя коллекция Beauty Roar от KIKO MILANO
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- 20 Июня 202313:11
KIKO MILANO представил летнюю коллекцию Beauty Roar (пер. «Зов красоты»), созданную чтобы подчеркнуть вашу неповторимую естественную красоту во всей ее красе.
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