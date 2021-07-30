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Летняя концепция City to Beach от Boggi Milano - Cтиль большого города в пляжных декорациях

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  • 30 Июля 202111:02

  В новом сезоне, Boggi Milano ставит перед собой целью адаптировать современный гардероб к постоянно меняющимся реалиям нашего времени. Современному мужчине важно иметь одежду, которая будет комфортна и актуальна в рабочее время, также как и во время досуга. Концепция City to Beach объединяет универсальные изделия, не привязанные к определенной ситуации.

  Среди изделий концепции шорты-бермуды из коллекции B-Tech, которые можно носить как плавки, они идеально подходят для обеда в ресторане на пляже или для прогулок на морских курортах, благодаря инновационным материалам они моментально высыхают, а износостойкость достигается за счет использования эластичного нейлона

 Также есть базовая футболка из льняного джерси-стрейч, очень легкого и эластичного материала, который, благодаря своим уникальным свойствам, способен быстро поглощать влагу. Или футболки на кулиске из коллекции B-relaxed, созданные с помощью специальной технологии, благодаря которой молотый кофе превращается в пряжу, они быстро сохнут и защищают от ультрафиолетовых лучей. Из обуви, в концепцию входят эспадрильи – супер-удобная летняя обувь, которую можно носить как в городе, так и на пляже.

 Официальный онлайн магазин RU.BOGGI.COM

 

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