Лето в стиле SELFIEDRESS - коллекция платьев во всех оттенках неба

В рамках фестиваля Зеленый подиум, который прошёл в минувшие выходные 23–24 июля в саду им. Баумана, московский бренд SELFIEDRESS презентовал свою летнюю коллекцию.

Создатели бренда SELFIEDRESS представили городской публике элегантные модели, которые будут незаменимы в летние дни августа, уже овеянных прохладным дыханием вечеров сентября.

В основу капсулы легли хлопковые и вискозные ткани, а также джинс, трикотаж и креп - все превосходного качества.

Авторские трикотажные костюмы из жакетов и палаццо небесно-голубого цвета и принтованные платья в стиле Диор сделают образ более мягким и комфортным для любительниц строгого стиля.

Джинсовые платья и бермуды добавят драйва элегантным леди, которым нужно везде успеть - достаточно поменять кеды на туфли.

Хит коллекции — это вечерние и коктейльные платьях из тафты цвета звёздного неба, в которых вы привлечёте все внимание окружающих.

Также бренд SELFIEDRESS дополнил коллекцию хлопковым игривым голубым сарафаном, в котором получатся фантастические селфи на морском побережье, которые наберут тысячи лайков.

Хлопковое платье «Сафари» в длине макси будет развиваться ветрами со всех сторон света.

Ну и вишенкой на торте стало классическое «маленькое чёрное платье» из кордового кружева с бархатными бантами в ретро стиле.

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.