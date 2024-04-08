Лимитированная коллекция WerfHome уже в продаже!

Петербургский бренд WerfHome рад представить свою новую лимитированную коллекцию «Mix&Match», вдохновленную весенними красками и восточным минимализмом. Коллекция включает в себя изделия из цветного стекла, керамическую посуду и столовые приборы.

«Mix&Match» представляет собой сочетание чистых форм, текстур и цветов, создавая гармонию и уют. Природные оттенки и натуральные материалы высокого качества делают каждое изделие особенным.

Все изделия в коллекции выполнены из боросиликатного стекла, каменной глины и пищевой стали, обладают высокой прочностью, экологичностью и высокой термостойкостью.

В коллекции представлены столовая посуда из керамики в четырех цветах: еловый, молочно-бежевый, терракотовый и серый. Также в ассортименте есть посуда из стекла и вазы-подсвечники в пяти цветах: васильково-синий, графитовый, бирюзово-изумрудный, янтарный и прозрачный.

Новая коллекция «Mix&Match» станет прекрасным дополнением вашего интерьера, а цветовые решения позволят создать уникальные сеты для вашей столовой. Высокое качество материалов и стильный дизайн сделают ваш обед или ужин по-настоящему особенным.

«Mix&Match» уже доступна для заказа на сайте http://www.werfstore.ru

Создайте уют и гармонию в вашем доме с новой коллекцией от WerfHome!