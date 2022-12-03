Лимитированная коллекция «Золото. Сапфиры» в SUNLIGHT

Драгоценные редкие камни вошли в историю как сказочные богатства представителей высших сословий и ценились во все времена. Например, ювелирные украшения из золота с драгоценными камнями всегда считались основными в коллекциях фамильных драгоценностей императоров и королей, а также, часто использовались в атрибутике, на короне, троне, щитах и мечах, на кольцах (всегда имеющих свое предназначение) и даже на кафтанах.

Сегодня же такие изделия способны не только отметить природную красоту их владельца, но и, например, подчеркнуть величественность характера блеском крупного камня на пальце руки или цвет глаз изящными пусетами в ушах. Тем более, что у каждого камня существует свое магическое значение, дарующее энергию, красоту, здоровье, благополучие и любовь. В таких украшениях, как правило, больше жизни. Яркие краски камней как мощное средство коммуникации, привлекают внимание окружающих, дарят хорошее настроение, возможность внутренне раскрепоститься, заряжают на позитив, помогают преодолеть жизненные трудности и достичь поставленных целей. Цвет в данном случае является не только способом самовыражения человека, но и средством достижения внутренней гармонии.

Сапфир относится к ювелирной разновидности корунда любого цвета, созданного самой природой. Но, сегодня цвет сапфира принято указывать намеренно. Если же колористика камня не упоминается, то скорее всего речь пойдет о его классическом глубоком синем оттенке. В свое время большое внимание аудитории к сапфиру обратила принцесса Диана, которая выбрала себе в качестве помолвочного кольца изделие с крупным синим сапфиром обрамленное бриллиантами. Данная модель быстро полюбилась всему миру, и ювелиры стали создавать шедевральные изделия с закрепкой этого благородного камня. В SUNLIGHT сапфирам тоже отведено особое внимание. С огромной любовью и трепетом ювелиры компании разработали лимитированную коллекцию «Золото. Сапфиры». Это изделия с ручной закрепкой редких камней по уникальной технологии ювелиров России, передающих свои секреты мастерства из поколения в поколение, с соблюдением самых высоких стандартов качества. Дизайны украшений с сапфирами, а именно проработка форм, яркие акценты, безупречность в сочетании материалов, максимально подчеркивают красоту природного камня. SUNLIGHT по индивидуальному запросу клиента может выдать сертификат на сапфиры от 1 карата в качестве гарантии натуральности камней. Но, все же принято считать, что драгоценными считаются те камни, в наибольшей степени отвечающие трем основным критериям «красоте, долговечности и редкости», которые точно можно встретить в коллекции «Золото. Сапфиры».

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