Литературные ароматы издательства Inspiria: чувственное погружение в атмосферу любимой книги

Издательский бренд Inspiria и парфюмерный магазин «Библиотека ароматов» запускают совместную коллекцию туалетной воды.

Inspiria изначально задумывалась как издательство нового поколения, которое в дополнение к печатным книгам предлагает бесплатные дополнительные материалы для полного погружения в литературное произведение: его аудиоверсию, стилизованные обои для девайсов, музыкальный плейлист и другие.

Теперь сенсорный мир Inspiria дополняется ароматами. Литературная коллекция туалетной воды погрузит в яркие книжные миры еще глубже: достаточно нанести аромат и приступить к любимой истории. В линейку вошли притягательный аромат «Словно заряд тока», волшебный «Фантазируй и мечтай», романтичная «Первая любовь» и другие.

Ранее издательство запустило импринт Inspiria Audio, чтобы буквально перенести читателя в виртуальную реальность романов. Так известные произведения и новинки заговорили голосами звезд, блогеров и других медийных личностей. Каждый диктор начитывает только ту историю, которая вызывает у него интерес и эмоциональный отклик.

Все это помогает читателю еще больше наслаждаться любимыми книгами и ощущать их атмосферу каждым из пяти чувств.

Inspiria — это особенное путешествие в самое сердце захватывающих историй, которое не заканчивается даже после того, как закончилась последняя страница романа.