Magic Fashion Week на сцене Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя

18–19 марта в Московском драматическом театре имени Н.В.Гоголя прошел 5 сезон Magic Fashion Week. Сцена театра превратилась в большой подиум, по которому прошлись более 500 моделей из разных городов, представив эксклюзивные коллекции сезона весна-лето 2023 российских дизайнеров.

Эксклюзивными стали не только уникальные образы фешн-мастеров, но и задумка мероприятия. Дизайнер и идейный вдохновитель Magic Fashion Week Надежда Шибина решила отойти от классических канонов проведения модных показов и сделать сказочное театрализованное представление. И место было выбрано не случайное – настоящая театральная сцена! Душистые стога сена, большие лошади, клубы цветного дыма стали главными атрибутами фешн-праздника. Детали погрузили зрителей в магическую атмосферу и создали из модного показа настоящую сказку.

«Все, что было представлено на сцене – это мой концепт. Мне хотелось поиграть с модой в качестве оператора кино, главными героями которого стали дети, – делится организатор Надежда Шибина. – Также на сцене театра я представила свою коллекцию. Каждый образ в ней комбинируется, вещи можно менять местами, что очень нравится детям!»

«Магическая неделя моды» стала не только уникальной жемчужиной в череде весенних модных показов, но и ярким шоу с выступлением российских артистов, исполнителей и знаменитых гостей. Среди них: исполнитель Шура, певица Наталия Гулькина, Владимир, Маруся и Ника Левкины, актер Антон Ескин, солистка группы Total Марина Черкунова, актриса Екатерина Самуйлина, победитель шоу «Голос. Дети» Валерий Кузаков. Многие из них не только дополнили показ своими выступлениями, но и сами выступили моделями эксклюзивных коллекций. Опытные исполнители поразились стойкости и выносливости юных моделей.

«Хочу сказать спасибо детям, которые выполнили свою непростую работу, — говорит Шура. — Я участвую во многих показах, и хочу отметить, что в этом представлении юные модели проявили стойкость и показали настоящий профессионализм!»

Порадовали зрителей и юные артисты, украсив выходы дизайнеров невероятными танцевальными и вокальными номерами. Так, показ коллекции Елены Мур запомнился не только необычным цветовым решением для линии детской одежды (коллекция выполнена в черно-белых тонах), но и исполнением танца из сериала «Уэнсдэй» участниками Арт-студии «Джокер School».

«Коллекция создана по мотивам популярного молодежного сериала. Если детям нравится эта тема, почему бы не отразить ее в одежде? — говорит Елена, — и одежду я создаю внезапно! Я не делаю эскизов. Например, когда я вижу определенную ткань, тут же понимаю, что хочу создать из нее платье. Или вижу ребенка и понимаю, что хочу создать для его типажа образ».

Другие фешн-мастера также выделились необычными решениями. Показ Московской модельной школы Алены Алимовой и дизайнера Ирины Шарлау захватил внимание всех любителей воздушных, цветочных и светлых оттенков. Образы моделей усилил необычный грим, а головные уборы и украшения в виде ободков с цветами органично дополнили коллекцию.

«У каждой модели нашей коллекции свой художественный образ. Ведь сегодня не обычный показ, а настоящее театральное представление! Это Magic Fashion Week, где находятся волшебство, сказка и магия, которые и стали лейтмотивом нашей коллекции», — делится Ирина.

Как отметила Алена Алимова, источником вдохновения при создании коллекции стали сами дети.

«Дети – это райский сад, это и послужило самым главным источников вдохновения! И, хочу отметить, в нашем показе также участвовали и солнечные детки. К сожалению, в современном мире им уделяется не так много внимания, поэтому в своем показе мы решили обратиться к этой проблеме», — говорит Алена.

Коллекции дизайнеров магической недели моды были совершенно не похожи друг на друга. Облегающие и экстравагантные образы сменялись нежными и более свободными. А шелковистые и легкие текстуры соседствовали с более грубыми и плотными полотнами. Каждое дефиле было эксклюзивным и не похожим! Мастера вложили в свои коллекции самые необычные фантазии и показали новое уникальное восприятие моды сезона весна-лето 2023. Так, дизайнер Наталья Рязанова решила поэкспериментировать и представила коллекцию одежды в ярких оттенках. Шелковые длинные подолы платьев, фатиновые шлейфы… от элегантного платья до дерзкого шика – визитная карточка дизайнера.

«В сезоне весна-лето 2023 будут популярны яркие цвета. Они никогда не снижают своих оборотов и идут наравне с пастельными оттенками, которые многие обожают. Да, яркие вещи сложно носить в повседневной жизни. Если мы так боимся ярких цветов, почему бы тогда не поэкспериментировать на подиуме?», — говорит Наталья.

2023 год насыщен новыми идеями и экспериментами. Все больше и больше на модном олимпе появляется новых, ярких, талантливых и самобытных дизайнеров. Вот какой совет начинающим мастерам дала маэстро JANAVESNA:

«Всем новичкам хочу сказать, что прежде, чем встать на путь модной индустрии, станьте профессионалами в этом области! Досконально изучите всё возможное, чтобы с уверенностью начать свое дело и стойко воспринимать критику со стороны общества».

Эксклюзивные коллекции российских дизайнеров, фантастическое художественное оформление, сказочные декорации, цветные клубы дыма и грациозные дефиле моделей — все это Magic Fashion Week 2023. Все гости и участники представления погрузились в настоящую сказку мира моды!

Главные герои сказочного показа: Надежда Шибина, George Black, Московская модельная школа Алены Алимовой и Ирины Шарлау, JANAVESNA, Елена Мур, Наталья Рязанова, NAZ MAER, Светлана Грилео, Людмила Якушина, Инесса Кутафина и Анна Родина.