Максим Аверин выпустил коллекцию футболок.

Максим Аверин, актер театра и кино, телеведущий и режиссер, Заслуженный артист РФ, чья улыбка покоряет с первого взгляда, выпустил коллекцию базовых футболок под брендом MAXIM AVERIN.

Как известно ни один гардероб у современного человека не обходится без базовых футболок.

Ведь это основа любого повседневного образа, их можно носить под любой аутфит, даже одну поверх другой, а также с успехом сочетать со строгими костюмами.

Основными цветами линейки стали: бежевый, молочный, белый, хаки, черный и фуксия. Модельный ряд разнообразен- есть классические и укороченные футболки, оверсайс и приталенные. Основной акцент сделан на моделях в базовом стиле.

Модели MAXIM AVERIN выполнены из премиального трикотажа из кулирной глади качества пенье.

Все изделия бренда производятся в России, технологический процесс производства контролируется. Тщательно отбираются ткани, подбираются лекала, проверяется качество.

*Коллекция MAXIM AVERIN представлена на WILDBERRIES.

WB:

https://www.wildberries.ru/brands/25247516-MAXIM%20AVERIN

BK:

https://vk.com/maximaverinbrand