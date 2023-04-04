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Пырескина Светлана Сергеевна

Максим Аверин выпустил коллекцию футболок.

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  • 04 Апреля 202312:05

Максим Аверин, актер театра и кино, телеведущий и режиссер, Заслуженный артист РФ, чья улыбка покоряет с первого взгляда, выпустил коллекцию базовых футболок под брендом MAXIM AVERIN.

Как известно ни один гардероб у современного человека не обходится без базовых футболок. 

Ведь это основа любого повседневного образа, их можно носить под любой аутфит, даже одну поверх другой, а также с успехом сочетать со строгими костюмами.

Основными цветами линейки стали: бежевый, молочный, белый, хаки, черный и фуксия. Модельный ряд разнообразен- есть классические и укороченные футболки, оверсайс и приталенные. Основной акцент сделан на моделях в базовом стиле.

Модели  MAXIM AVERIN выполнены из премиального трикотажа из  кулирной глади качества пенье. 

Все изделия бренда производятся в России, технологический процесс производства контролируется. Тщательно отбираются ткани, подбираются лекала, проверяется качество. 

 

*Коллекция MAXIM AVERIN представлена на WILDBERRIES. 

WB:

https://www.wildberries.ru/brands/25247516-MAXIM%20AVERIN 

BK:

https://vk.com/maximaverinbrand

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