Мам, купи: как сейчас одевать ребенка, рассказали в новом проекте «Рашн Фэшн»

Проект «Рашн Фэшн», который выходит на Wink, подготовил для зрителей специальный выпуск – о детской одежде, которую шьют и продают в России. Тема актуальная, ведь как бы быстро ни росли дети, еще быстрее они вырастают из своих любимых вещей.

Детская одежда должна быть функциональной, удобной и модной. Важен баланс: чтобы нравилось юным покупателям и соответствовало кошельку взрослых – такие изделия мы нашли в магазине «Акула» и у марки Orby. Изучать ассортимент отправились ведущие проекта Глеб Мамонов и Мару Ору, а помогали им телеведущая Тутта Ларсен с дочерью Марфой и сыном Ваней и блогер Елена Балабанова с двойняшками Алиной и Миланой.

«Я стараюсь подбирать одежду все-таки на свой вкус, потому что мы когда приходим в магазин, у детей разбегаются глаза. Это, вот это и вот это хочу. А все вместе выглядит не очень: платье в стразах, колготки в горох и красные ботинки. Я пытаюсь им привить чувство стиля и вкуса с самого детства», – говорит Елена Балабанова.

«Я как мама, которая одевает своих детей в Orby уже лет 5, могу сказать, что эта одежда хорошо выглядит, хорошо носится и нравится детям, здесь есть даже отдельная коллекция для спорта и школы, а еще родителям невысокого роста можно кое-что подобрать для себя» - Тутта Ларсен.

Основательница бренда Orby Татьяна Копнина рассказывает, что ее бренду уже 20 лет, у них есть свое производство в Костроме, а в разработке коллекций участвует целевая аудитория – дети 7-14 лет.

«Все началось с того, что мы создали первую коллекцию, показали в Москве и получили большие заказы от оптовых покупателей. А дальше развивались. Сейчас у нас уже 100 магазинов и свой интернет-магазин, а к разработке коллекций подключаются сами дети – мы показываем эскизы, обсуждаем с ними, какие принты и детали нравятся.

По традиции, в этой серии есть часть с дефиле: дети Тутты Ларсен составили образы в Orby, а двойняшки Елены Балабановой надели самые яркие, девчачьи модели из магазина «Акула».

В выпуске – готовые фэшн-решения для детей, практичные изделия и аксессуары и кое-что инновационное (например, куртка с подогревом).

Смотрите специальный выпуск «Рашн Фэшн» на Wink, Rutube и во ВКонтакте.