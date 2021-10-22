MARC O’POLO представляет кампанию HERO, посвященную устойчивому развитию

Центральный символ в фильме — белый куб, олицетворяющий современную эпоху и создающий яркий контраст. Это ключевая отсылка к взаимодействию человека и природы, которое необходимо уравновесить в нашем мире. На фоне бескрайних видов, темных лесов, глубоких озер, бурлящих рек и высоких гор компания молодых людей отправляются заявляет: «Все начинается с меня», чтобы прийти к финальному выводу: «ITS ON US».
Образы, представленные в фильме, подчеркивают тот факт, что экологичность и мода не должны быть взаимоисключающими. Основное внимание уделяется экологичной верхней одежде, такой как культовые пуховики, изготовленные из переработанных материалов. Вся имиджевая кампания является CO2-нейтральной, а все производственные выбросы компенсируются в сотрудничестве с ClimatePartner.
Для Marc O’Polo тема устойчивого развития не нова: компания развивалась вместе с этим направлением с самого своего основания в 1967 году. Бренд призывает нас объединится, несмотря на разные интересы, страны и взгляды — только вместе, мы можем обеспечить устойчивое будущее.
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