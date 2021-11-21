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MARC O’POLO представляет капсулу для элегантного завершения года

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  • 21 Ноября 202115:47
Бренд представляет новое прочтение маленького черного платья – главной вещи любого гардероба.
Десять платьев и единый цветовой код, воплощены в идеальном крое и высоком качестве Marc O’Polo.
  Классический черный встречается с песочным молочным, создавая вневременные сочетания, актуальные для осенне-зимнего сезона. Платья в капсуле представлены в актуальных удлиненных силуэтах в миди, а также в макси. С высоким горлом, с рукавом-фонариком и манжетами на кулиске. Блузки и джемперы поддерживают противоположный тренд на укороченный крой.
  Для капсулы использованы высокотехнологичные волокна TENCEL® Modal и LENZING™ ECOVERO™, а также используется шерсть, сертифицированная по стандартам RDS. Все эти материалы не только делают модели более износостойкими и качественными, но и вносят вклад в сохранение окружающей среды и этичное производство.
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