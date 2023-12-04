30 ноября в кинотеатре «Mori Cinema Кунцево» состоялся светский показ нового блокбастера - «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», который прошел в рамках фестиваля «LIKE FEST».

Приквел «Голодных игр». Действие сюжета развернулось за 64 года до основной серии. Юный Кориолан Сноу, будущий диктатор государства Панем, становится ментором для Люси Грэй Бэйрд, участницы Десятых Игр из Дистрикта 12. Постепенно между ними возникают романтические чувства.

Перед просмотром фильма гости по традиции смогли насладиться попкорном и коктейлями на основе джина Broom.

На протяжении всего года кураторы фестиваля подбирали для звездных гостей и блогеров самые популярные и интересные фильмы, которые задавали тренд и охватили все жанры кино. Так за 2023 год гости фестиваля «LIKE FEST» смогли увидеть 12 картин.

Среди гостей: Марианна Максимовская с мужем Василием Борисовым, Карина Андоленко, Лянка Грыу, Стелла Ильницки, Марк Богатырев, Илья Бачурин, Светлана Мастеркова, Илана, Анастасия Гребенкина, Ирина Пудова, Елена Дудина, Александра Черкасова, Владимир Макаров, Антон Зорькин, Максим Завидия, Натали Старынкевич, Светлана Королева с мужем Максимом Карнауховым, Алиса Толкачева, Наталья Фрейдина, Юлия Беретта, Илья Гуров, Анна Калашникова, Лоя, Светлана Пырескина, Алекс, Анна Сыромятникова, Наталья Которева, KRISTIAN и др.

Карина Андоленко, актриса: «Какие-то предыдущие части Голодных игр я уже смотрела и ожидаю от новой части хорошей актерской работы и ярких впечатлений.»

Анастасия Гребенкина, фигуристка: «Я смотрела все предыдущие части Голодных игр. Я фанатка и очень люблю эту актрису и задумку этого фильма, который уже превратился в некий сериал. Ожидаю от новой части экшина, ожидаю удовольствия, ожидаю наслаждение от просмотра. Всем рекомендую к просмотру»

Марк Богатырев, актер: «Я ожидаю хорошее кино: динамичное, зрелищное, классное, которого сейчас не хватает на наших экранах»

Илана, актриса: «Я, к сожалению не видела предыдущие части, но мой муж видел и так как всегда очень хотела посмотреть пришла на просмотр новой части»

Антон Зорькин, телеведущий: «Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение, так как я являюсь поклонником Голодных игр. Все три части я смотрел. Мне прекрасно известно, что такое дистрикты. И самое интересное, что я как человек, который интересуется не только светскими премьерами, но и как человек, интересующийся психологией гармонизацией, могу сказать, что в таких фильмах часто бывает намеки на предстоящие события и решения в настоящем времени, поэтому всем, кто не видел всем рекомендую посмотреть.»

Показы в российских кинотеатрах уже идут. В цифре фильм выйдет 19 декабря.

Год производства фильма: 2023

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения, военный

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Сценарий: Майкл Лессли, Майкл Арндт, Сьюзен Коллинз

Продюсер: Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон, Сьюзен Коллинз

Оператор: Джо Уиллемс

Композитор: Джеймс Ньютон Ховард