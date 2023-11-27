Марина Урицкая: Главное — это честность с собой

Иногда, чтобы показать человеку его истинный путь, судьба преподносит много сложностей, пройдя через которые, уже невозможно игнорировать свое предназначение. Такая история произошла с Мариной Урицкой, потомственным целителем и энергопрактиком. Принять свой дар и поверить в трансформационную силу своей энергии Марина смогла только, пройдя тяжелое жизненное испытание - неизлечимое заболевание дочери. Исцелив ребенка своей энергией, мощной верой в лучшее и любящим сердцем, Марина Урицкая нашла свой путь и стала помогать другим людям менять их жизнь. В нашем интервью энергопрактик и медиатор с австрийским дипломом рассказала, как происходит ее взаимодействие с клиентами, почему аффирмации и визуализации ее метода точно работают, а также как справляться с эмоциональной усталостью.

Что такое энергопрактики? Для кого они?

Энергопрактики бывают абсолютно разные. Каждый специалист работает по-своему, со своими инструментами. Но что самое важное, это чистота энергии и вибраций самого специалиста. Чем чище его энергии, чем выше его вибрации, тем лучше он может помочь человеку. Потому что если энергопрактик сам недостаточно проработанный; если он только в начале своего пути, и в его жизни присутствуют нерешенные проблемы, негативные чувства и беспокойный мозг, то он может даже навредить человеку, особенно при контактной работе с телом.

Если у энергопрактикафонят свои негативные истории и программы, он автоматически будет проецировать это на своих клиентов.

С какими запросами люди обращаются к Вам?

Ко мне приходят женщины и мужчины с абсолютно различными запросами. Они касаются денег, любви к себе, своей сексуальности и ценности себя, самореализации, ресурса, отношений с родителями, партнерами, детьми и здоровьем.

Человек обращается ко мне с запросом. Если это онлайн, то я прошу выслать мне фотографию. По фотографии человека я могу сразу увидеть первоначальную проблему. Проблемы могут быть разные, но я вижу корень (первопричину) проблемы. Люди всегда удивляются: “Как Вы это видите?”.

Далее, мы встречаемся на диагностическую сессию, на которой через наше взаимодействие человек осознает свою точку А и формулирует свою желаемую точку Б - куда он хочет прийти в итоге.

Важный момент - я выбираю работать только с людьми во взрослой позиции, готовых брать ответственность за свою жизнь на себя. У меня были клиенты в иллюзиях. Несмотря на их статус, наличие денег и высокие должности, в личной жизни у них была детская позиция. Они считали, что придут, заплатят деньги, и им все сделают по щелчку пальцев.

Нет, так я не работаю. Я за партнерство в работе: 50 на 50.

Моя задача убирать у человека негативные и деструктивные родовые, а также программы, приобретенные во время жизни из социума. Я освобождаю человека от всего ограничивающего и мешающего ему жить желанную жизнь и загружаю в него новые позитивные программы и установки.

Но так как негативные программы были встроены и проживались человеком долгие годы, то они первое время продолжают фонить, и мозг никогда не хочет идти в новое.

Даже, если это новое – наше светлое счастливое будущее.

Единственная задача нашего мозга - сохранить нам безопасность.

Нашему мозгу невыгодно, когда мы идем во что-то новое, ранее неизвестное нам. Мозг это считывает как больший стресс для нас и всегда пытается нас возвратить в привычные нам мысли, чувства и действия. Так как в том мире, даже если нам там очень плохо, мы уже обрели навык выживать.

Как раз здесь необходимо, чтобы человек был готов взять на себя ответственность в любых жизненных ситуациях включать осознанность. Это важно, чтобы отслеживать и замечать старые фонящие программы и усиливать новые, создавая при этом с каждым разом все больше новых, прочных нейронных связей.

Как?

Отслеживая внутреннюю взаимосвязь: мышление - чувства - действия. Это необходимо, так как первое время негативные программы все равно будут фонить, потому что невозможно одномоментно убрать из поля человека все то, что встраивалось в него десятилетиями.

Если кто-то это обещает, то это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью.

Уже после первой сессии люди уходят совершенно другими. Они получают мгновенные результаты. В процессе сессии, благодаря воздействию моего поля, у человека поднимаются вибрации, происходит расширение сознания, и информация, исходящая из меня, проникает и встраивается в глубинные слои сознания, подсознание и души человека.

Есть побочный эффект от моих сессий!

В конце сессии мои клиенты расцветают до неузнаваемости и не могут прекратить улыбаться. У них расслабляются мышцы лица и происходит естественный лифтинг лица и омоложение.

Также невероятные результаты и полная трансформация жизни происходит у участниц после прохождения моего онлайн курса “Трансформация реальности”.

Для сохранения и усиления эффекта и результатов участницы курса обретают очень простые, но невероятно действенные и эффективные инструменты: мои авторские транс. медитации, практики из энергетической медицины. Они легко и просто встраиваются в повседневную жизнь и с большим удовольствием применяются.

Можно ли использовать такие практики для того, чтобы снять энергетические блоки и «прокачать» свою энергию?

Конечно. Более того, эти практики нужно использовать на регулярной основе, особенно тем, кто еще не находится в сбалансированном, осознанном состоянии. Они необходимы для того, чтобы очень просто, быстро и эффективно поднимать свои вибрации; выравнивать свое энергетическое и физическое состояние.

Все мои инструменты и практики осознанности “работают феноменально, и без них больше невозможно представить жизнь”.

Так говорят мои клиенты, которым на других курсах было сложно и не было желания внедрять в жизнь рекомендуемые практики.

Ваши методы и Ваши взаимодействия с людьми схожи с работой психолога?

Мой метод работает намного глубже методов психолога или психотерапевта.

Это методы прошлого времени. У людей нет больше времени годами ходить к психотерапевту или психологу и годами копаться в прошлом.

Если мы говорим про профессионального психотерапевта, то суть его работы в том, чтобы выслушивать человека, подводить открытыми вопросами к самостоятельным выводам. Он не имеет права давать советов клиенту. Это может занимать очень много времени - это методы прошлого времени, прошлой эры.

Сейчас новая эра с новыми законами и программами.

И в новую эпоху у нас есть совершенно другие методы мгновенных изменений, с которыми работаю я. Они способны расширять сознание человека, освобождать его от самых тяжелых глубинных травм, блоков и программ. Благодаря этому остаточные фоновые процессы очень легко нейтрализовывать и переписывать через осознанность.

После работы со мной или, пройдя мой курс, человек начинает видеть и считывать ситуацию; отслеживать какая мысль вызвала ту или иную негативную эмоцию или чувство, а так же способен в моменте нейтрализовать этот процесс и вывести для себя в плюс.

Самое важное в моем подходе - освободиться от оценочных суждений, осуждения, критики, надменности и всего того, что исходит из эго.

Только когда мы перестаем учить других как жить, не насилуем детей своей заботой, а с любовью, уважением, честностью заботимся и занимаемся собой - мир отвечает нам тем же.

Вообще, честность с собой и другими, умение любить и быть благодарным - это база всего. Когда человек начинает жить из этих состояний, у него моментально все в жизни меняется.

Как работают аффирмации и визуализации?

Аффирмации и визуализации не эффективны, если они делаются из головы.

Если человек сидит в своих старых, ограничивающих программах рода и социума и начинает заниматься аффирмациями и визуализациями - эффект будет минимальным или его вообще не будет. Может быть даже обратный эффект, и человек может попасть в фрустрацию: “Я же представляю/проговариваю, а ничего не меняется в состоянии и жизни”.

Во-первых, я обучаю, как визуализировать и делать аффирмации только после того, как мы убрали основное ядро проблем, удручающих человека. Тогда сознание уже раскрылось и очистилось - почва готова.

Во вторых, крайне важно: не просто так произносить или представлять желаемое. Нужно чувствовать и ощущать аффирмацию каждой клеточкой тела, пропуская ее в самую глубь, чувствовать как ты себя ощущаешь, имея желаемое. Необходимо зафиксировать это состояние на глубинном уровне и начать жить из этого состояния уже сейчас, еще не имея этого на физическом плане.

Главный секрет - верить, что это уже есть в вашей реальности, только с задержкой во времени.

Тем самым мы сигнализируем Вселенной, что мы уже готовы получить желаемое.

Как научиться слышать свою интуицию и понимать свои истинные желания?

Мы можем научиться слышать интуицию только, когда мы честны с собой. Надо всегда идти в эту честность, чего бы нам это не стоило.

Даже, если в этот конкретный момент мы теряем что-то финансово или материально. Важно, несмотря ни на что, оставаться честным с собой. Потому что это фундамент гармоничной и изобильной жизни. Вселенная всегда будет на нашей стороне, когда мы верны себе, и всегда одаривает нас “бонусами” за эту честность.

В обратном случае - мы всегда получаем нежелаемые “последствия”. Просто люди очень зависимы от социума, от общественного мнения. Эти программы, комплексы неполноценности, желание постоянно принадлежать кому-то, быть принятым, уважаемым, получать признание - это все отвлекает нас от самих себя и ведет нас к самозаблуждению и самообману.

Единственный путь к счастью - это путь через правду с собой.

В методе «Мгновенных личностных изменений» какое ключевое действие? Как он помогает в повседневной жизни обычного человека?

В этом уникальном методе самое ключевое - это то, что мы нейтрализуем и убираем негативные программы, и человек входит в осознанность. Ему становится очень легко видеть и отслеживать причинно-следственные связи в своей жизни. Он понимает, почему произошли те или иные ситуации с ним, и как он может их пересоздать.

Он начинает быть зрелым, видящим, чувствующим.

Люди, которые прошли работу со мной, вышли на совершенно другой уровень ментальной и духовной осознанности. Они открыли сердце, построили гармоничные отношения с родителями, партнерами, детьми. Многие поменяли профессию, нашли любимое дело и увеличили доход.

На первой сессии мы убираем деструктивные программы и благодаря этому, “открываем сердце”.

Залог успеха клиента - через простые инструменты, которые я даю, следить за тем, как меняется его эмоциональное и физическое состояние, через контроль и отслеживание мыслей, чувств и действий.

Многолетняя история Вашей дочери – это многолетний тяжелый путь со счастливым концом. Вашей дочери в марте исполнилось 23 года, а более 10 лет назад врачи не верили, что она может жить и быть здоровой. Как Вы нашли силы пройти этот путь и где Ваш источник силы?

Историю о двенадцатилетней борьбе за жизнь моей младшей дочки я рассказываю в книге. Эта очень сильная эмоциональная история с неожиданными поворотами сюжета и счастливым концом.

Конечно, в основе победы над смертельным диагнозом - моя Вера в себя, в силу моих мыслей, чувств и энергии, в силу духа моей дочери и в поддержку Вселенной.

Я всегда верила, что у меня есть много ангелов-хранителей, и они постоянно начеку и смотрят, когда мне нужна помощь. У меня с детства было видение, что я живу под невероятной защитой, и что я могу справиться с любой ситуацией в жизни. Я всегда доверяла своей интуиции.

Решающую роль сыграло то, что все мои мысли и чувства были направлены и сфокусированы только на одну цель - спасти мою дочь!

Я понимала, что положительный исход этой ситуации зависит от того, насколько мне удастся быть опорой для моей дочери. Давать ей ощущение защищенности и уверенности, что все будет хорошо.

Мне нужно было быть в моменте, не допускать ни одной негативной мысли и просто действовать StepbyStep - делать все возможное от меня.

Мне было необходимо оставаться в ресурсном, гармоничном позитивном эмоциональном состоянии для того, чтобы я могла управлять ситуацией наилучшим образом. Я осознанно оградила себя от всех негативных источников информации. Следила за своими базовыми потребностями: сон, сбалансированное питание, движение. Просыпаясь, я осознанно надевала внутреннюю и внешнюю улыбку, создавала положительный настрой на день и заботилась о себе и своем внешнем виде, как и прежде. Мне было важно, чтобы дочь видела, что ничего не поменялось, и мама по-прежнему такая же, как раньше.

Помощью было то, что в моем лексиконе нет слова “невозможно”.

И, конечно же, самое основное - мой источник силы всегда был и есть внутри меня. Это возможно только тогда, когда у нас спокойный ум.

Физически я, естестественно, уставала. Спала и опять была в форме. Когда мы физически устаем - можно отдохнуть, поспать и снова быть бодрым. Но когда человек устает эмоционально - это самая страшная усталость, ее не компенсировать только через сон.

Поэтому моя задача освободить людей от эмоциональной боли и усталости через мою работу с ними. Научить их возрождать и взращивать в себе свой внутренний аккумулятор, который способен постоянно генерировать энергию. И эта энергия очень легко аккумулируется из состояния открытого сердца, из доверия к себе и ко Вселенной.