Масс-маркет или винтажный гардероб? И почему осознанное потребление - не просто тренд, об этом расскажет стилист, художник по костюму, Ксения Шаронова.

На дворе 21 век и интерес к винтажу стал набирать популярность не только за рубежом, в связи с этим предлагаю подумать над тем, чтобы отказаться от одежды из сегмента масс-маркет в пользу вещей с историей.

Многие ошибочно считают, что любой винтаж - это Секонд Хенд, но это не так. Давайте обратимся к этимологии словосочетания, «second hand» (вторые руки) - чаще всего, термин применяется к одежде, что связано c повторным употреблением. Кроме того, не все вещи Секонд Хенд попадают под определение «винтаж». Возраст вещи должен быть не моложе 20 лет и не старше 60-80 лет (разные модельеры и дизайнеры указывают разное время).

Итак, почему же все-таки стоит обратить внимание на винтажные вещи. Во-первых, винтаж - это всегда про уникальность. Владельцы подобных магазинов тратят много времени для того, чтобы найти необычные вещи. Да и те, кто частенько наведываются на барахолки, знают, что это можно сравнить с поиском иголки в стоге сена. Ретро одежды много, но найти «жемчужину» - особый талант.

Во-вторых, это экологично. Не секрет, что проблема перепроизводства стоит очень остро: ежегодно в мире покупается 80 миллиардов единиц новой одежды, что на 400% больше, чем в начале 2000-х. При этом большинство из этих вещей заканчивают жизнь в мусорном контейнере, зачастую будучи ни разу не надетыми. Возникает вопрос: зачем покупать новые вещи, если нам досталось так много классной одежды, обуви и аксессуаров из прошлого? Собираясь по магазинам, «загуглите» винтажные пространства в городе. И вместо того, чтобы купить очередную «штампованную» вещь, сделайте выбор в пользу уникальной вещицы с историей.

Совет стилиста, Ксении Шароновой: «Надоели джинсы? Так спросите у мамы как их правильно сварить до небесно-голубых «американок»? Отдайте наскучившую косуху знакомому художнику, чтобы тот расписал ее красками или добавьте к ней шипы, булавки и клёпки, в лучших традициях punk культуры.

Я часто дорабатываю вещи под себя, как винтажные, так и современные. У меня много кожаных курток, джинсовых вещей и футболок, которые я порезала , раскрасила, поменяла в ателье подкладку на новую и яркую. Не бойтесь экспериментировать!»