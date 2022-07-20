Мастер-класс ASTROMODA «Как с помощью одежды выглядеть на два размера стройнее»

21 июля в 20:00 состоится увлекательный мастер класс дизайнера-модельера и основателя модного дома ASTROMODA Елены Махиня на актуальную тему «Как с помощью одежды выглядеть на два размера стройнее» в универмаге «Московский» по адресу: Комсомольская площадь, 6. Мы выглядим стройнее, когда носим одежду своего размера или правильно подчеркиваем талию ремнем, когда одеваем объемный свитер.

Эти приемы знакомы каждому. Дизайнер-модельер и основатель Модного дома ASTROMODA Елена Махиня, основываясь на 15-ти летнем опыте работы, придумала собственный авторский метод, как с помощью одежды менять образ жизни людей. На мастер-классе она расскажет и покажет, как на практике, учитывая пропорции, цвета и фактуру тканей, без диет и изнурительных тренировок прямо сейчас можно влюбиться в себя новую, стройную и прекрасную. Не секрет, что современная женщина стремится ко всему лучшему, покоряет карьерные высоты, самосовершенствуется и развивается. А для этого необходимо большое количество энергии, которую в том числе можно получить через правильно подобранную одежду, которая подчеркивает достоинства, визуально добавляет рост и придает уверенности в себе. На мастер-классе участников ожидает: максимум практической информации об основных приемах создания идеальной фигуры с помощью одежды и о том, как на это влияют цвета тканей и пропорции. Мы определимся к какому типу относится фигура и как составить собственный идеальный гардероб. Узнаем, как одежда влияет на наше состояние и мироощущение, переосмыслим стереотип о том, что знаки Зодиака, а особенно стихии, к которым относятся эти знаки, не влияют на выбор одежды.

И, в финале практические занятия – подбор одежды, которая сделает вас на 2 размера стройнее и поможет исполнить желания. Комфортная атмосфера камерного пространства магазина ASTROMODA наполнит позитивной энергией и создаст нужный настрой для эффективной работы над собственным образом. Дизайнер-модельер Елена Махиня создает сезонные коллекции женской одежды в соответствии со знаком Зодиака и сопутствующей этому знаку стихией (воды, огня, воздуха, земли). Эта одежда наполняет энергией и дарит психологический комфорт. Представители разных стихий, как правило, тяготеют к различным направлениям изобразительного искусства, цветам, фактурам. Именно это и многое другое вдохновляет Елену создавать неповторимую одежду Модного дома ASTROMODA. Вход на мастер-класс по предварительной записи

Подробная информация по ссылке: https://astromoda-school.ru/slim/