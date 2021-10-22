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Бижутерия, украшения, драгоценности (674)
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Елена Третьякова

Мерцание звезд: Ювелирочка представила коллекцию золотых украшений с «галактическими бриллиантами»

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  • 22 Октября 202112:16
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Мода на бриллианты с большим количеством видимых включений пришла вместе с такими социальными трендами, как бодипозитив и принятие себя. Общество все более склонно принимать человека таким, какой он есть – неидеальным, несимметричным, несоответствующим ожиданиям других.

То, что кому-то кажется недостатком, может быть красивым и по истине уникальным. Бриллианты с большим количеством черных и белых включений получили название «соль с перцем». Из-за несоответствия эталонным показателям системы 4С, такие бриллианты остались в доступном ценовом сегменте, при этом размер камня в украшении  куда более интересный, чем у его безупречных собратьев.

Выбирая такие бриллианты, вы декларируете свою свободу от норм и границ. Неповторимые рисунки камней, словно фрагменты бесконечного числа далеких галактик, завораживают. Из-за наличия включений, свет в ограненном камне преломляется совершенно другим образом, чему у классических бриллиантов – это мягкое, таинственное мерцание.

Мини-коллекция «Млечный путь» состоит из колец-солитеров, серег на английском замке или серег-пусет, выполненных из золота 585 пробы с традиционной огранкой бриллианта «круг».

При всей своей необычности, украшения с «галактическим бриллиантом» весьма практичны. Черно-белая гамма и лаконичный дизайн позволяют легко вписать такие украшения в повседневный гардероб, в каком бы стиле он не был выдержан. Ахроматичность дизайна играет на руку и при подборе к выбранной модели партнера из других коллекций.

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