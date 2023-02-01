Международная ассоциация ювелиров назвала аметист камнем февраля

Если вы не знаете, что подарить любимому человеку, то самое время обратить внимание на украшения с аметистами. Американское общество драгоценных камней присвоило каждому календарному месяцу драгоценный камень, соответствующий по значению и свойствам. В феврале это аметист, и такое решение было принято не случайно. Согласно легенде, Святой Валентин носил кольцо с аметистом, ограненным по образу Купидона, а День всех влюбленных традиционно отмечается именно в феврале. Поэтому в ювелирных изделиях со вставкой этого символичного камня так много смысла и любви, которыми вы можете поделиться через украшения SERGEY GRIBNYAKOV коллекции ЗОЛОТО. АМЕТИСТЫ.

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Аметист – пурпурная разновидность кварца разной интенсивности. Основные месторождения аметиста находятся в России (на Урале), Замбии, Бразилии и Уругвае, и на Шри-Ланке (Цейлон). Добытые из разных месторождений аметисты отличаются различными свойствами. Поэтому, при оценке стоимости аметистов необходимо учитывать цвет вставки, блеск, зонирование окраски и наличие дефектов. Например, слишком тёмные вставки с тоном больше 80% кажутся черными при тусклом или вечернем освещении. В качестве идеального подарка можно рассмотреть роскошный комплект коллекции ЗОЛОТО. АМЕТИСТЫ SERGEY GRIBNYAKOV: золотые серьги и подвеска с аметистом и бриллиантами, выполненные из розового золота 585 пробы. Дизайн лаконичных серег (арт. 156193) с закрепкой крупного аметиста сиреневого оттенка весом 1.40 карата и изящной бриллиантовой дорожкой, огибающей ножку основания, великолепно подчеркивает природную красоту самоцвета. Золотая подвеска (арт. 159080) выполнена в аналогичном дизайне со вставкой уже чуть более крупного по весу аметиста – 1.79 карата и тремя бриллиантами.

Как и многие другие драгоценные камни, аметист обладает своими магическими свойствами и приносит пользу своему обладателю: название камня происходит от греческого «amethystos» и переводится как «не пьяный». Поэтому, еще с древних времен греками считалось, что аметист положительно влияет на сознательность человека, ясность мысли, помогает повысить силу духа, способствует развитию интеллектуальной работоспособности, а также избавляет от негативных мыслей. Для того, чтобы сохранять трезвый ум, греки даже добавляли в свой напиток порошкообразный аметист. Таким образом, они верили в силу камня.

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