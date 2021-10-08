Международная премия «GOLDEN PET»

Вручение II международной премии «GOLDEN PET» состоялось 28 сентября на площадке «90 этаж» Москва Сити. «Golden Pet» - это уникальная , состоявшаяся и единственная в России не имеющая аналогов в России премия для животных и их хозяев , а также престижная награда для профессионалов в области зоо-индустрии. В течение нескольких лет премия была ориентирована только на сферу собаководства, награды получали хозяева и самые яркие, выдающиеся и известные собаки страны, а также профессионалы в области DOGS.

В этом году премия выходит на новый уровень и теперь среди номинантами перед судом компетентного жюри предстали самые разные домашние любимцы в различных номинациях их разных стран мира.

Самой яркой частью премии традиционно становится Международный Конкурс Красоты «Queen with mini dog 2021». В конкурсе принимают участие прекрасные представительницы женского пола, являющиеся обладательницами собачек мелких пород.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ премии "Golden Pet" - формирование в обществе гуманного обращения с животными и поддержка социальных благотворительных проектов в этой области. С помощью участия в проекте медийных лиц и их домашних любимцев привлекается внимание к реальным проблемам помощи тем животных, которые в этом нуждаются.