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Алексей Бобровский

Международная премия «GOLDEN PET»

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  • 08 Октября 202114:32

Вручение II международной премии «GOLDEN PET» состоялось 28 сентября на площадке «90 этаж» Москва Сити. «Golden Pet» - это уникальная , состоявшаяся и единственная в России не имеющая аналогов в России премия для животных и их хозяев , а также престижная награда для профессионалов в области зоо-индустрии. В течение нескольких лет премия была ориентирована только на сферу собаководства, награды получали хозяева и самые яркие, выдающиеся и известные собаки страны, а также профессионалы в области DOGS.

В этом году премия выходит на новый уровень и теперь среди номинантами перед судом компетентного жюри предстали самые разные домашние любимцы в различных номинациях их разных стран мира. 

Самой яркой частью премии традиционно становится Международный Конкурс Красоты «Queen with mini dog 2021». В конкурсе принимают участие прекрасные представительницы женского пола, являющиеся обладательницами собачек мелких пород. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ премии "Golden Pet" - формирование в обществе гуманного обращения с животными и поддержка социальных благотворительных проектов в этой области. С помощью участия в проекте медийных лиц и их домашних любимцев привлекается внимание к реальным проблемам помощи тем животных, которые в этом нуждаются. 

 

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