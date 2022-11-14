Международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS прошла в Москве

В конце октября в пятизвездочном отеле МонАрх Москва прошел бьюти форум и первая международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS.

Комфортная доступность к центру города, а также крупнейшим спортивным объектам северо-запада столицы делают отель удобным местом для бизнеса и туризма. В отеле МонАрх Москва все отвечает потребностям и желаниям гостей с самым взыскательным вкусом - современная архитектура и великолепный дизайн номеров, уникальные по размеру и оснащению банкетные и конференц-залы, рестораны с изысканной кухней, а также современный фитнес-центр.

Международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS - 2022 призвана оценить достижения в области моды и стиля, красоты и здорового образа жизни, спорта и фитнеса, fashion-журналистики, блог сферы, а также выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится ярче и красивее.

Премию украсили яркие творческие номера известных артистов. В рамках церемонии награждения выступили Максим Завидия, Сэйва, Ирина Игнатюк, группа «Пятеро», Лиза Диез, Анна Грейс, Рома Неваш и Рикардо Оливейра (Бразилия).

Ведущей премии стала телеведущая Ольга Жук, которая благодаря своему профессионализму и яркой харизме создала невероятную атмосферу и провела мероприятие на самом высоком уровне.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере – гостей мероприятия ждал изысканный фуршет, роскошный праздничный торт, пирамида из розового шампанского и лотерея с замечательными подарками от партнеров мероприятия.

КАРИНА МАРТИРОСЯН, издатель, главный редактор, продюсер премии: «Символом премии THE FASHION & BEAUTY AWARDS стала золотая россыпь звезд и звездочек. Звезды всегда олицетворяют оптимизм, успех, стремление к совершенству и вершинам. Именно благодаря этим качествам возможно движение вперед, несмотря ни на что и вопреки сложным обстоятельствам. Я хочу обратиться с наилучшими пожеланиями ко всем номинантам, партнёрам и гостям премии, поблагодарить их за доверие и сотрудничество. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям, успеху и совершенству, меняйте мир в лучшую сторону, делайте его ярче и красивее! Мы ждем вас вновь на второй премии, которая состоится в апреле 2023 года. До новых встреч!»

В рамках дневной программы состоялся бьюти марафон для успешных женщин, который проходит в рамках фестиваля стиля и красоты, финал которого состоится весной 2023 года.

THE FASHION & BEAUTY FEST - это международный фестиваль, который объединяет ведущих профессионалов в индустрии моды и красоты. Фестиваль проходит с 2014 года и включает насыщенную выставочную и образовательную программу, художественные и флористические мастер классы, public talk, модные показы, конкурсы для стилистов и визажистов и многое другое. В связи с текущими событиями масштабное мероприятие организаторы решили перенести на апрель.

Организаторы премии и бьюти форума коммуникационное и медиа агентство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный журнал THEBEAUTYNEWS.RU, которому в 2022 году исполнилось 10 лет.

Мероприятие прошло при поддержке международного делового сообщества «ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС» и многочисленных партнеров: «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА», ФЛОТИЛИЯ « РЭДИССОН РОЙАЛ», ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА», FASHION БРЕНД «РУССКИЕ В МОДЕ», СПА-САЛОН «БОН СПА», КОНДИТЕРСКАЯ «ELIZABETH’S BAKERY», КОМПАНИЯ «МИР ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ», АКАДЕМИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЕКАТЕРИНЫ МАТВЕЕВОЙ, КОМПАНИЯ «YAMAGUCHI», «EXPERT IMAGE», ЖУРНАЛ «MODA TOPICAL», FASHION LOOK TV, CELEBRITY TV, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЖУРНАЛЫ THEMOSCOWLIFE.RU, «ОБРАЗ ЖИЗНИ», «MMG», ФОТО СТУДИЯ АНАСТАСИИ СИДОРОВОЙ и многих других