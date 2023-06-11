Международный благотворительный турнир по гольфу состоялся в 27-й раз

В «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России) прошел XXVII Международный благотворительный турнир по гольфу. Старейший в России благотворительный турнир по гольфу объединил россиян и иностранных дипломатов, позволив собрать средства на помощь тяжелобольным детям.

Турнир открыл и.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин: «Для играющих в гольф представителей дипломатического корпуса, для российских политических и деловых кругов, для спортивной общественности понятно и уже давно стало привычным, что в первых числах июня ГлавУпДК проводит благотворительный Турнир по гольфу, посвященный Дню защиты детей. Миссия Турнира – доброта и милосердие, что подтверждается самым искренним интересом к нему на протяжении почти трех десятков лет!» – обратился он к собравшимся.

С приветственными словами выступили олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка Анастасия Татарева.

Красочное выступление с танцевальными и вокальными номерами представили давние друзья турнира и ГлавУпДК – воспитанники Школы-интернат МИД России.

В этом году благотворительные средства были направлены в Благотворительный фонд Константина Хабенского, а также в фонды «Вера», «Галчонок», «Важные люди» и «Жизнь как чудо», Школу-интернат МИД России. В церемонии вручения сертификатов приняли участие посланники фондов, в том числе армянская и российская певица, автор песен Мариам Мерабова; актер, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Грачев; российская актриса театра и кино Александра Ребенок.

Ненастная погода, проливной дождь и ветер не повлияли на программу мероприятий и энтузиазм участников.

Вскоре после церемонии открытия начался гольф-турнир, в котором приняли участие 60 человек: российские игроки, главы дипломатических представительств и дипломаты из Вьетнама, Доминиканской Республики, Замбии, Кении, Мьянмы и ЮАР. Турнир прошел в юбилейном формате – наступивший гольф-сезон стал тридцатым для «Москоу Кантри Клаб». Победила в турнире команда, в которую вошли Алексей Филатов, Ирина Ващенко, Михаил Мостовой и Геннадий Соколов. Серебро у Ирины Ерофеевской, Евгения Орехова, Евгения и Софии Слижовых. Бронза у Камиля, Данила и Аделя Ханяфиных и Елизаветы Харалдиной.

По случаю Международного дня защиты детей в загородном клубе развернулся фестиваль семьи, детства и здорового образа жизни. Юные гости смогли примерить на себя профессии актера, спортивного врача, криминалиста и парфюмера в городке «Кидзании». В течение дня проходили творческие мастер-классы, на которых каждый желающий под руководством опытного наставника смог создать художественную мозаику, попробовать себя в реставрации живописи, а также сделать поделки-сувениры своими руками на память о дне, проведенном в «Москоу Кантри Клаб». А увлекательное театральное представление перенесло гостей в мир сказочной фантазии.

Придала бодрости и отличного настроения зарядка от Марии Шурочкиной и Анастасии Татаревой, а также олимпийской чемпионки Влады Чигиревой, с которыми гости смогли пообщаться в лектории и задать вопросы о сложностях и особенностях карьеры профессионального спортсмена. Кроме того, в лектории проходили познавательные лекции по психологии и современному искусству.

Атмосферу праздника дополнили выступления популярных артистов. Для участников фестиваля выступили Игорь Макаров, AMCHI, Nechaev, Драгни. Украшением музыкальной программы стала певица Ханна, подарившая гостям не только свои хиты, но и зажигательные танцы.

В день проведения фестиваля гости смогли полакомиться фермерскими и ремесленными продуктами от подмосковных производителей, а также угощениями от шеф-повара «Москоу Кантри Клаб».

Партнерами фестиваля выступили: производитель бытовой техники и посуды «GALAXY LINE», издательство «Просвещение-Союз», парк развлечений «Кидзания», строительно-реставрационная компания «Практика», реставрационная компания «Паллада», реставрационная компания «Пирит-99», Творческий Цех Богдана Лавриненко, магазин настольных игр «Hobby games», FELIX STATION CATERING, сидр «Appleton», балыки «Старорусские», «Вкусное искусство», «Фермер Скотт», «Урбеч», «Катин кофе», «Московская сладкая вата», цветочный магазин «Rossa», молодежный театр «В!смысле», Московский театр «Школа современной пьесы», конфеты «Binoche», оркестр «Cinematica», бюро по созданию сайтов «Sight», магазин искусственных цветов «Natural touch».