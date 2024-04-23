Международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-Style’2024»

XXXI Международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-Style» - проект, дающий возможность талантливой молодежи воплотить в жизнь творческие идеи и получить объективную оценку от ведущих экспертов рынка.

Организаторы конкурса: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» при поддержке Российского общества «Знание», Российского союза кожевенников и обувщиков (РСКО) и Банка ВТБ

Цель конкурса – поддержка молодых российских дизайнеров и предоставление возможностей развития в рамках реального бизнеса.

Участие: БЕСПЛАТНОЕ

Категории и номинации конкурса: Обувь. Аксессуары. Комплекты обуви и аксессуаров.

Аудитория: Конкурс открыт для студентов колледжей, техникумов, учреждений высшего образования, ведущих подготовку в области дизайна, конструирования и технологии изготовления обуви и аксессуаров.

Каталог: По окончании конкурса будет выпущен полноцветный каталог работ участников конкурса, в который войдут коллекций конкурсантов.

Жюри: дизайнеры ведущих российских и зарубежных компаний, собственники бизнеса.



Призовой фонд: Ценные призы и подарки от спонсоров конкурса. Возможность производства собственных коллекций на базе ведущих предприятий. Контракты на работу и стажировки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ «SHOES-STYLE» приглашает к участию!

Даты проведения конкурса:

24 апреля, с 12:00 до 14:00, ул. Малая Калужская, д.1.

26 апреля, с 16:30 до 18:00 лекторий российского общества «ЗНАНИЕ» Международная выставка-форум «РОССИЯ», ВДНХ, 57 павильон

Место проведения: Москва, ул. Малая Калужская, д. 1

Сайт проекта: www.shoesstyle.ru