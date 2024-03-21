Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском Доме в Риме

Во всем мире 17 марта 2024 года отмечалась 86-годовщина со дня рождения легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева. В том числе большие торжества прошли в Русском доме в Риме, месте притяжения российской и итальянской публики, где при полном аншлаге состоялся VI Международный культурный проект «Нуреевские сезоны».

Легендарного артиста из России многое связывало с Италией – он начал активно работать на различных сценах республики с середины 60-х годов. В 1965 году в Миланском театре оперы и балета «Ла Скала» он поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981 - с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада», а к концу 80-х он уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии. Это была его золотая мечта еще с тех времен, когда он впервые приехал с гастролями в Италию в составе балетной труппы маркиза де Куэваса. «Хочу опустить уставшие ноги в море», - говорил Рудольф Нуреев.

С рассказа о прекрасном острове Ли Галли и начинается документальный фильм «Рудольф Нуреев. Нездешний остров», показанный впервые итальянскому зрителю в день открытия фестиваля. Съемочная группа «Компании Свой почерк» получила эксклюзивное разрешение на съемки острова, в котором Рудольф Нуреев провел, в том числе, последний год своей жизни. Автор и режиссер фильма - Татьяна Малова, неоднократный лауреат премии ТЭФИ.

Дарья Пушкова, директор Русского дома в Риме подчеркнула: «У Нуреева с Италией - помимо профессиональной - была глубокая эмоциональная связь, поэтому и фильм получился очень теплым, искренним и почти интимным. Нуреев здесь еще жив, благодаря ярким воспоминаниям о нем друзей, коллег, учеников и всех, кто имел возможность прикоснуться к его Вселенной. Именно этим можно объяснить восторг пришедшей на премьеру в Русский дом в Риме итальянской публики. И эта любовь к русскому балету, воплощением которого стал великий танцовщик, в Италии, по-прежнему, очень сильна».

Специально на открытие в столицу Италии приехала руководитель Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева. «Киноисследованием творчества Рудольфа Нуреева мы начали заниматься, когда в 2012 году работали над созданием первого фильма о великом артисте балета «Рудольф Нуреев. Мятежный демон», - рассказала она, - и чем больше мы собирали материалы о нем, чем больше записывали воспоминаний его друзей, партнерш по сцене в России, Франции, тем больше нас покоряла эта невероятная личность, проложившая себе путь на самый верх балетного Олимпа. И в Казани, и в Уфе ежегодно проходят фестивали балета, названные его именем. Его именем названы здесь улицы. В Уфе его имя присвоено хореографическому училищу и балетной труппе Башкирского государственного театра оперы и балета. И я безмерно благодарна Ассоциации культуры «Татары в Италии», Русскому дому в Риме и Всемирному конгрессу татар за предоставленную возможность познакомить итальянскую публику с творчеством нашего знаменитого соотечественника».

Директор Русского дома зачитала Приветствие Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиева. «Рудольф Нуреева по праву считается одним из самых ярких представителей татарского народа. В Татарстане помнят, чтят и гордятся нашим соотечественником. Значение Нуреева огромно не только для татарского народа, но и для всей мировой культуры. Поэтому сегодняшнее мероприятие является событием мирового масштаба» - закончила Дарья Пушкова.

От имени татар, проживающих в Италии Международный фестиваль «Нуреевские сезоны» приветствовали председатель Ассоциации культуры «Татары в Италии» Зугра Мажитова и поэтесса Алия Султан, которая прочитала стихотворение, посвященное Рудольфу Нурееву собственного сочинения на татарском языке.

Тему по видеосвязи с Русским домом продолжил учредитель и директор итальянского журнала «Балет 2000» Альфио Агостини. Он рассказал, что в свое время не пропускал ни одного балета с участием Рудольфа Нуреева в Италии. «Даже спустя более 30-ти лет после ухода этого талантливого и красивого танцовщика ХХ века из жизни его творчество вызывает поклонение и вдохновляет на создание фильмов, постановок и мемуаров. Итальянский зритель любил Нуреева за его характер, за его творческую силу и созидательную энергию. Они просто не могли перед всем этим устоять - это и есть главное качество Нуреева как блестящего артиста. Именно поэтому на обложке нашего первого журнала, который вышел 42 года назад, был именно Нуреев», - продолжил Альфио Агостини.

Второй день кинопоказов был посвящён демонстрации редкой картины «Венеция, Карнавал, Любовь» итальянского кинорежиссёра Марио Ланфранки. В этом фильме Рудольф Нуреев сыграл свою последнюю кинороль. Фильм был снят в 1981 году, но за рубежом имел ограниченный прокат и долгое время считался утраченным. Он не был включен в фильмографию Нуреева, несмотря на сыгранную главную роль вместе со знаменитой прима-балериной театра «Ла Скала» Карлой Фраччи и их прекрасному дуэту в па-де-де из «Жизели». В роли рассказчика этой истории выступил не менее известный британский актер русского происхождения Питер Устинов, а финальную песню исполнил сам Шарль Азнавур. Знаменитый венецианский фотохудожник Грациано Аричи во время съемок фильма сделал уникальные кадры, некоторые из которых были выставлены в холле Русского дома в Риме.

Все два дня кинопоказы в рамках «Нуреевских сезонов» посещали истинные почитатели таланта Рудольфа Нуреева. Многие из них неоднократно смотрели спектакли с участием Нуреева. Одна из них - Кароле Дюнне. Она увидела его на сцене Парижского театра оперы и балета как он в прямом смысле слова «летал» по сцене, и с тех пор старалась не пропускать спектакли с его участием. Было сказано много добрых слов о том, насколько тонко отражена в фильме многогранная личность артиста. Недаром современники не жалели для него восхищенных эпитетов: «летающий татарин», «неистовый гений», «Чингисхан балета». Ради таких увлеченных людей организаторы проекта готовы приезжать в Рим еще не раз с новыми программами «Нуреевских сезонов».

Рудольф Нуреев всей своей жизнью доказал, что культура не имеет границ, что язык танца понятен людям всего мира. Два дня, проведенные в Риме в Русском Доме, показали, что «рудимания» продолжается. Рудольф Нуреев до сих пор покоряет публику свой харизмой и яркой индивидуальностью.

Организаторы проекта: Русский дом в Риме, ООО «Компания Свой почерк», Культурная ассоциация «Татары в Италии» при поддержке Всемирного конгресса татар.