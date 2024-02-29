Мицеллярная вода - универсальное средство для снятия макияжа

Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению. А очищать кожу нужно не только, когда снимаем макияж, но и чтобы избавиться от пыли, кожного сала и других загрязнений, с которыми сталкиваемся ежедневно.

В этой подборке мы расскажем о мицеллярной воде от 4 разных брендов.

Справка: Мицеллы - это поверхностно-активные вещества (ПАВ) в коллоидном растворе, состоящие из большого количества амфифильных молекул. Как пример можно привести мицеллы додецилсульфата в воде. Раствор ПАВ, в котором мицеллы находятся в равновесии с одиночными неассоциированными молекулами - мономерами - называется мицеллярным раствором.

MIXIT your skin micellar water, 250 мл.

Мицеллярная вода с витамином Е бережно, но эффективно удаляет макияж и загрязнения с кожи лица и области вокруг глаз. Подходит для всех типов кожи.

Как работает: мицеллы на основе натуральных ингредиентов бережно очищают, не вызывают раздражений, способствуют поддержанию водного баланса; витамин Е оказывает антиоксидантное, тонизирующее действие, не оставляет жирной плёнки, смягчает и увлажняет кожу.

Результат: бережное очищение кожи; интенсивное увлажнение; хорошее антиоксидантное и тонизирующее действие; быстрое смягчение кожи; постоянное поддержание водного баланса; надёжная защита от раздражений; никакой жирной плёнки.

Для кого: Для тех, кто хочет не просто удалить макияж и другие загрязнения с кожи, а ещё подарить ей бережный уход.

Мицеллярная вода Pravilnaya Kosmetika - Сакура и кардамон, 200 мл.

Мицеллярная вода сакура и кардамон обеспечит максимально тщательное и деликатное очищение Вашей кожи от косметических средств и различных загрязнений. Активно воздействует на кожу, мягко и эффективно удаляет макияж, глубоко очищает поры от загрязнений и себума. Экстракты сакуры и кардамона способствуют увлажнению и питанию, сохраняют свежесть и молодость кожи. Мицеллярная вода подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Не вызывает раздражения, не содержит агрессивных компонентов.

Способ применения:

Нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск и аккуратно очистите лицо, глаза и губы. Смыть водой.

Мицеллярная вода для лица от Lifecode, 250мл.

Благодаря мелким частичкам — мицеллам вы избавитесь от макияжа буквально одним движением. Они словно губка захватывают макияж и загрязнения и растворяют их, не нарушая гидролипидную плёнку кожи.

Витамин С, входящий в состав средства, помогает работе мицелл. Ведь он обладает отшелушивающими свойствами. А помимо этого нормализует выработку кожного сала и оказывает антиоксидантный эффект.

Молочная кислота увлажняет кожу, выравнивает её рельеф и улучшает барьерные свойства. Дуэт экстрактов ромашки и календулы успокаивает кожу, помогает справиться с покраснениями и оказывает антибактериальное действие, предотвращая появление воспалений.

Мягкий состав средства дарит вашей коже свежесть и чистоту, прекрасно справляется с макияжем, устраняя ощущения стянутости и сухости.

Применение: нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск. Бережно протрите лицо, уделяя особое внимание местам скопления косметики. Завершите снятие макияжа очищением и тонизированием.

Мицеллярная вода Garnier с витамином С, 400 мл.

Очищение – первый и, пожалуй, один из наиболее важных этапов повседневного ухода. Подарить коже идеальную чистоту и свежесть, бережно снять макияж и избавиться от загрязнений поможет Garnier Мицеллярная вода с витамином C. Эффективность средства основана на действии мицелл – маленьких частиц, которые буквально притягивают частички грязи, пыли и декоративной косметики, быстро и деликатно удаляя их с поверхности кожи. Входящий в состав витамин C обеспечивает антиоксидантное действие, совершенствует тон кожи и придает ей здоровое сияние. А глицерин оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Мицеллярная Вода Garnier Vitamin C не оставляет на лице ощущения липкости и не требует смывания водой. Эффективная и легкая в применении формула позволяет мягко очищать кожу любого типа. Подходит для снятия макияжа с глаз и губ.

Активные вещества:

Мицеллы – активные очищающие частицы, которые притягивают макияж и загрязнение как магнит, а затем легко удаляются при помощи ватного диска без лишнего трения.

Витамин С (аскорбил глюкозид – производное витамина C) – мощный антиоксидант, придает коже сияние и выравнивает тон.

Глицерин обладает увлажняющими, смягчающими и защитными свойствами.

Касторовое масло защищает кожу от агрессивных факторов среды, предупреждает потерю влаги, стимулирует процессы клеточного обновления и регенерации.

Применение:

Наносите на кожу лица, глаз и губ с помощью многоразового или ватного диска утром и вечером. Не требует смывания.