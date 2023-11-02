Михаил Шахиджанов: похудел сам — помогаю другим

Современные платные приложения предоставляют достоверную информацию. Они удобны в использовании и подстраиваются под пользователя — его индивидуальные параметры и уровень физической подготовки. Каждый год создатели ЗОЖных приложений обещают ещё более впечатляющие результаты и кастомизацию. Михаил Шахиджанов не только обещает, но и делает — созданное его командой приложение «Молния Z!» заменяет «похудательные» марафоны и помогает достичь оптимального веса без ущерба для здоровья.

Программа стала успешна благодаря комфорту пользования и гарантированному результату, который достигается без потери времени на поиск полезной информации и трат на услуги фитнес-гуру.

Михаил вспоминает: «Могу сказать о собственном опыте, когда лет двадцать назад вел экселевскую таблицу, это было лучше, чем ничего. Я учитывал, что съел утром, что днём в кафе. На новом витке развития, когда данные структурированы, проанализированы и записаны в телефоне, который лежит кармане, все стало ещё более удобно».

Таблица Михаила стала прототипом предлагаемого им приложения. В ней был простейший калькулятор калорий, который есть на многих сайтах, дополнительно можно было записать потребляемые продукты.

Кстати, если вы тоже будете фиксировать, что съели и выпили, обнаружите закономерности: 80–90% продуктов повторяются.

Это обусловлено ассортиментом любимого магазина, финансовыми возможностями, местом проживания и вкусовыми предпочтениями. Жителям мегаполиса в этом смысле повезло намного больше, так как они имеют более обширный выбор.

У создателя приложения была своя формула правильного питания — определённое количество белков, жиров и углеводов. Если не укладывался, вес упорно увеличивался.

По мнению Михаила, таблица и приложение «Молния Z!» отличаются, как автомобиль и ракета. База одна, а возможности — разные.

Мощное многоуровневое приложение позволяет не только фиксировать потребляемые калории, качество и разнообразие продуктов питания, но и даёт рекомендации по питанию, которые представлены в несложных рецептах.

Приложения подобного рода базируются на рекомендациях диетологов и нутрициологов. Однако команда Шахиджанова отдает должное наработанным практическим знаниям. Михаил и его жена Анастасия, известный блогер, при создании приложения учитывали результаты марафонов.

Участников марафонов можно разделить на три группы.

Первая — люди, у которых лишний вес исчисляется в десятках килограммах. Например, человек с весом 180 кг, которому нужно снизить его до 90 кг. Когда приходится стартовать с таких высот, путь занимает не месяцы и недели, а годы. Так как накопленный балласт образовался в течение нескольких лет.

У второй группы лишний вес в пределах 10 кг Срок, чтобы прийти в норму, срок у них меньше, хотя он тоже существенный, так как первым делом уходит вода, потом — мышцы и жир.

Участникам третьей группы до оптимального веса надо избавиться от 1–2кг. С этой проблемой можно справиться за неделю-полторы.

Если следовать предписанным нормам питания, результат проявится обязательно. «Конечно, при должной дисциплине и регулярных физических занятиях», — подчёркивает Михаил.

Результат определен физиологическими возможностями потери веса.

У женщин в день, при самой активной нагрузке, уходит 100–150 г. жира, у мужчин — 150–200 г.

Это важно знать, чтобы рассчитать, какой путь придётся пройти при разных стартовых условиях, и не иметь завышенных ожиданий.

Помимо рациональных доводов, энтузиастам ЗОЖа удаётся вдохновить людей и собственным примером. По мнению Михаила, пользователи приложения доверяют не только образованному эксперту. Важным фактором является личность диетолога и его умение держать под контролем собственный вес. 100-килограммовый эксперт по питанию, возможно, обладает знаниями, но не может быть эффективным практиком. К тому же сегодня все наблюдают за успехами специалиста в соцсетях. Популярными становятся личности, которым есть что предъявить миру.

Интересно, что приложение «Молния Z!» возникло на базе марафонов, которые организовывала Анастасия Шахиджанова. У Михаила была проблема — всю жизнь он боролся с лишним весом. Во время пандемии, когда не было достаточной двигательной активности, он даже набрал 18 кг! Когда вернулся к ведению таблицы, обрел отличную форму. Видя успехи мужа, Анастасия предложила ему участие в марафоне. Михаил вспоминает: «Уже тогда я практиковал популярную систему кето. И занялся марафоном, который мы называли „Молния застегнется!“, где делился с участниками своими знаниями. Со временем наши марафоны трансформировались в приложение».

Приложение содержит обязательный дисклеймер о том, что при определённых заболеваниях и проблемах со здоровьем необходима консультация с лечащим врачом. Например, существуют противопоказания для кето-диеты. В приложении даны ссылки на актуальную информацию по этой теме. Чтобы полностью убедиться, что приложение подойдет и будет полезно именно вам, перед приобретением его можно протестировать в течение трех дней всего за 1 рубль.

Несмотря на успех приложения, его создатель не считает, что прежние формы поддержания стройности и здоровья — фитнес-клубы и оффлайновые диетологи — в будущем не будут востребованы. Наоборот, благодаря популярности ЗОЖа, тренеры, инструкторы и диетологи будут нужны, особенно новичкам, чтобы объяснить правильную технику выполнения упражнений или составить индивидуальное меню.

Доступность и комфорт приложения не препятствуют личной дисциплине. Если есть проблема самоорганизации, желательно собрать группу и делиться в чате своими успехами и сложностями. Это очень мотивирует.

Проблемы на пути к достижению цели возникают не из‑за отсутствия силы воли, а из‑за избытка соблазнов и стресса в современной жизни. Доступная и дешевая еда — быстрые углеводы с большим количеством сахара и жира.

Особенно коварны перекусы. Например, порция сырников вместе со сметаной или вареньем может потянуть на 500–600 калорий. Пагубность таких тяжёлых перекусов для фигуры наглядно демонстрирует приложение.

Создатель приложения сравнивал его с множеством других, чтобы создать своё, с интуитивным интерфейсом и доступной информацией. Первые версии были протестированы на марафонцах. Обратная связь помогла усовершенствовать «Молнию Z!» и дополнить уникальными видео рецептами.

Похудение — не единственный запрос пользователей. Кому‑то необходимо набрать вес или перейти на кето-диету. Пользователь проходит собеседование, по результатам которого формула корректируется в ту или иную сторону.

Михаил считает, что сложнее всего поддерживать вес: «Я сам часто ошибался, решая, что уже дошел до нужного веса, и теперь можно расслабиться. Это приводит к возврату потерянных килограммов. Для поддержания заданного веса важны три этапа: подготовка и планирование победы; процесс — выполнение рекомендаций; фиксация и стабилизация полученного результата».

Михаил продолжает развивать приложение. Это необходимый, но не быстрый процесс — изменения, апгрейты и тестирование занимают до трех месяцев. Впереди — новые возможности для пользователей и коллаборации с известными поварами и блогерами.

Сейчас приложение представлено в официальных магазинах приложений для Android и Apple. Перед приобретением его можно протестировать в течение трех дней всего за 1 рубль.