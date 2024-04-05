Милош Бикович стал лицом бренда Salamander

Сотрудничество актера с легендарным брендом, представляющим мужскую и женскую обувь, одежду и аксессуары, продлится два сезона.

Salamander – легендарный бренд с многовековой историей (основан в 1885 году), нацеленный на высокое качество, комфорт и верность традициям. В 2023 году бренд начал масштабное обновление фирменного стиля и дизайна коллекций за счет расширения ассортимента и введения новых товарных категорий. Как продолжение этой стратегии команда Salamander задумалась о привлечении амбассадора, который, с одной стороны, будет разделять ценности бренда, с другой – поможет представить его аудитории в обновленном формате.

Кирилл Цеджинов, Генеральный директор Мюнц Групп: «Милош Бикович – идеальная кандидатура: он находится на пике популярности в России, ему доверяет аудитория, он открыто говорит о своих ценностях, его стиль – это естественная элегантность и непринужденность. Как только мы начали обсуждение возможного сотрудничества, мы сразу поняли, что это 100% попадание».

Сербский и российский актер театра и кино, продюсер Милош Бикович:

«Я рад нашему сотрудничеству с брендом Salamander. К доверию зрителей я отношусь ответственно, так же и Salamander, благодаря высокому качеству обуви, выстроил крепкие отношения с покупателями. В этом мы совпали!»

Для рекламной кампании Весна-Лето 2024 были выбраны ключевые модели мужской обувной коллекции Salamander: ботинки в мягкой фактурной замше и коже в актуальной коричневой палитре, модели casual в сочетании выразительного серого и бежевого, кеды в универсальном белом и небесно-голубом оттенках.

Сотрудничество Salamander и Милоша Биковича продлится в сезоне Осень-Зима 2024.

Информация о бренде:

MUNZ GROUP – это динамично развивающаяся ритейл-группа, в управлении которой находятся собственные бренды Salamander, Thomas Munz, Briggs, LolliPolli, О2 и др., а также в онлайн и оффлайн форматах представлены более 10 известных мировых брендов, таких как U.S. Polo, Rieker, Bugatti, Lamberjack, Reebok и др. Все действия и активность команды Munz Group направлены на постоянное улучшение ассортимента розничных концептов предложений в онлайн-канале, оптимизацию предлагаемого продуктового микса, а также развитию сервисов для клиентов.

В июле 2023 года Munz Group приобрела права на бренд Salamander в 8 странах.