Милые веснушки или назойливая гиперпигментация?

Лето приближается и солнечные теплые дни начинают радовать нас все чаще. Это значительно улучшает настроение, стимулирует выработку витамина D и укрепляет иммунитет. Гиперпигментация в весенне-летний период без возражений напоминает о себе: начиная с банальных веснушек, и заканчивая большими локальными пигментными пятнами.

«Уже сегодня возможно избавиться от давних переживаний и комплексов, которые концентрируются вокруг пигментации на лице и теле. Главное – подобрать квалифицированного специалиста! Среди косметологических процедур можно выделить такие, которые эффективно и быстро борются с проявлениями гиперпигментации. Веснушки – это тоже один из видов ее проявления» – рассказывает врач-дерматолог, косметолог Центра эстетической медицины Candela Excellence Clinic, клинический тренер Candela и Cocoon Medical, Ася Седельникова.

Гиперпигментация – это избыточное отложение пигмента меланина*, приводящее к изменению цвета кожных покровов различной интенсивности.

*Пигмент меланин отвечает за цвет нашей кожи и волос, чем его больше - тем они темнее.

Воздействие солнца + генетические факторы = веснушки

Кто-то считает эти проявления милой изюминкой внешности, но некоторые люди очень хотят от них избавиться.

Сильное воздействие солнца, которое травмировало кожу + отсутствие SPF-защиты = большое локальное пигментное пятно

На самом деле, появление пигментных пятен – это защитный механизм нашего организма. Основная задача этого темного пигмента – защищать кожу от повреждающего действия ультрафиолета и других агрессивных факторов. Меланин концентрируется на пораженном участке, сосредотачивается там, экранирует и поглощает избыток солнечных лучей, предотвращая злокачественное перерождение клеток и дальнейшие повреждения.

Избавляемся от гиперпигментации: процедура Light & Bright

Данная процедура делается на аппарате Nordlys и представляет собой комплексное воздействие узкополосного импульсного света (SWT технология) и фракционного неаблятивного лазера.

Цель данной процедуры – избавить от пигментных проявлений, выровнять цвет, уменьшить выраженность пор и улучшить текстуру. Процедура Light & Bright, как фото-фильтр, делает кожу ровной и сияющей, позволяя забыть о необходимости использования тональных средств, что особенно актуально в весеннее и летнее время.

Курс состоит из 3-4 процедур, промежутки между которыми составляют 4 недели. Как правило, пациенты легко переносят световое воздействие и применение анестезирующих средств не требуется. Но для особо чувствительных всегда есть возможность уменьшения неприятных ощущений при помощи кремового анестетика.

Сама процедура занимает около получаса, а реабилитация длится от пары дней до недели.

Для достижения максимально красивого и длительного результата, который будет радовать на протяжении всего весеннего и летнего периода, возможно сочетать процедуры ревитализации и лазерного воздействия, которые прекрасно дополнят друг друга и дадут максимальный эстетический результат.