Mind Body (разумное тело): что это такое в фитнесе, программы тренировок на расслабление

Здоровье — это не только физическое благополучие, но хорошее психологическое самочувствие. В этой статье мы рассмотрим понятие Mind Body (майнд боди) и влияние таких занятий.

Что такое Mind Body

Mind Body (разумное тело) в фитнесе — это тренировочный подход, который объединяет физическую активность, внимание к дыханию, полное расслабление ума и тела, а также работу с эмоциями.

Он направлен на то, чтобы помочь осознанно взаимодействовать с телом и добиться хорошего не только физического, но и психологического самочувствия. Физические упражнения укрепляют тело, а практики осознанности улучшают психическое состояние и способствуют более глубокому пониманию себя.

Популярные программы Mind Body

Йога. Одна из самых распространенных форм Mind Body тренировок. Она включает в себя физические позы, или асаны, дыхательные упражнения и медитацию для укрепления тела и успокоения разума.

Пилатес. Система упражнений, которая фокусируется на укреплении глубоких мышц корпуса, улучшении осанки и развитии гибкости.

Тай-чи и цигун. Китайские практики с медленными и плавными движениями, объединяющие элементы физических упражнений и медитации. Они помогает снять напряжение, улучшить баланс и координацию.

Медитация. Практики осознанности, которые помогают успокоить разум, сфокусироваться на текущем моменте и ощутить внутреннюю гармонию.

Преимущества Mind Body тренировок

Улучшение физической формы. Тренировки Body and mind помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и координацию движений.

Снятие стресса и расслабление. Практики осознанности, включая медитацию и глубокое дыхание, способствуют снятию напряжения, улучшению эмоционального состояния и достижению полного расслабления ума и тела.

Улучшение психического здоровья. Регулярные тренировки Mind Body способствуют улучшению концентрации, снижению тревожности и улучшению общего настроения.

Развитие связи между разумом и телом. Упражнения, которые включают элементы медитации и осознанности, помогают сформировать и развить глубокое понимание своего тела, а также улучшить восприятие его потребностей.

Примеры упражнений Mind Body

В среднем тренировка Mind Body длится 60—90 минут, заниматься можно в зале или по видео с инструктором. Специальные тренажеры не требуются, обычно достаточно коврика для йоги и фитбола для пилатеса.

Ниже примеры упражнений, которые доступны каждому:

Растяжка спины. Лягте на спину, согните колени и прижмите их к груди. Плавно качаясь вперед-назад, расслабляйте спину и избавляйтесь от напряжения.

Медитативная прогулка, укрепляющая связь с телом. Идите медленно и осознанно, обращая внимание на свои шаги, дыхание и окружающую среду. Это звучит слишком просто, но в действительности требует некоторой практики концентрации внимания на телесных ощущениях.

Кратко о тренировках Body and Mind

Mind Body — это «умный» вид фитнеса, которые становится все более популярным. Сюда входят элементы йоги, дыхательных практик и медитации, а также пилатес и китайская гимнастика.

Здоровье – это комплексное понятие, поэтому в заботе о себе можно сочетать разные подходы. Регулярные тренировки и практики Mind Body помогут улучшить физическую форму, снять стресс и развить понимание потребностей своего организма.