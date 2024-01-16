Мировая мода: 10 главных имен и событий

Накануне Недели высокой моды в Париже, которая является символическим стартом нового модного года, знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич называет 10 главных имен и событий 2023 года в области международной моды, стиля и визуальной эстетики. В их число fashion-гуру включил работы Домов Alexander McQueen, Dior, Татьяны Парфеновой, Schiaparelli, Марка Джейкобса и других выдающихся дизайнеров.

Сара Бертон – Out

Смены дизайнеров и директоров в Домах моды в 2023 году случались так часто, что уже перестали восприниматься как новость. Но было одно событие, которое потрясло всех – отставка Сары Бертон (Alexander McQueen). Здесь повторилась та же история (только без хлопанья дверью), что и при увольнении Алессандро Микеле из Gucci – владелец марок хотел скорректировать их стиль, сделав его более простым и коммерческим, но дизайнеры уперлись.

Как и в случае с Микеле, последний показ Сары Бертон был феноменальным. Пожалуй, самый маккуиновский в ее карьере – бескомпромиссный, с рассеченной плотью, кровью, золотом и неправдоподобно точными силуэтами, будто вырезанными ланцетом. Не удивлюсь, если сам Маккуин с небес аплодировал ей стоя.

Фиби Фило – In

Сегодня в мире моды, что не час, то новый герой, правда, ненадолго. Хранить любовь и верность дизайнеру, который исчез с модных радаров – это вообще из области фантастики. Только, если это не Фиби Фило. Она ушла из Celine в 2017-м, но армия поклонников, готовых в прямом смысле слова молиться на ее дизайн, за эти годы не уменьшилась. В 2021-м Фило пообещала «вернуться в чат», но запуск собственной марки (при поддержке LVMH) случился только в 2023-м. Сейчас не буду сравнивать Фило «новую» и «старую», отмечу другое – уникальность самого факта успешного возвращения. За всю историю современной моды это второй подобный случай за последние 70 лет после камбэка Шанель в 1954 году. Шанс был у Альбера Эльбаза, запустившего свой новый проект через несколько лет после ухода из Lanvin, но чуда не случилось. А как было бы прекрасно, если бы вернулись в строй Кристофер Бейли (экс-Burberry), Стефано Пилати (экс-YSL) и, безусловно, Алессандро Микеле (кстати, по договоренности с Gucci мораторий на работу в моде у него истекает как раз в 2024 году).

Искусственный интеллект диктует моду

Гротескные фото Папы Римского и других политиков, облаченных в экстравагантные модные наряды, взорвали интернет своей правдоподобностью, но на деле оказались фейковыми образами, сгенерированными программами искусственного интеллекта. Именно в 2023 году стало окончательно ясно, что мир моды уже не будет таким, как прежде. Благодаря искусственному интеллекту всё, что связано с визуальной эстетикой, в ближайшее десятилетие будет мигрировать в направлении фантазийного стиля с присущими ему максимализмом, избыточностью, нереальностью цветовых и декоративных решений.

Вспоминая Карла Лагерфельда

Когда легендарный Карл Лагерфельд ушел из жизни в 2019 году, Метрополитен-музей (Нью-Йорк) наметил провести выставку в память великого кутюрье в 2020-м. Но из-за пандемии эти планы удалось осуществить только в 2023 году. Грандиозная экспозиция представила 150 платьев, разработанных Лагерфельдом за 60 лет карьеры для Balmain, Patou, Chloe, Fendi и, конечно, Chanel. Организаторы выставки вместе с одеждой показали и оригинальные эскизы дизайнера, чтобы продемонстрировать публике не только безупречный конечный результат, но и творческую идею, стоящую за ним.

Размер имеет значение

Люксовый сегмент переживает время больших трансформаций. И речь не только о выходе на новый – заоблачный – уровень цен на одежду и аксессуары. Большие Модные дома открывают (или лучше сказать «переоткрывают») другую нишу – высокий ювелирный сектор. Сейчас это самое быстрорастущее и дорогое направление. Если раньше линейка украшений от Модного дома могла уместиться в небольшую шкатулку, то сегодня, например, последняя ювелирная коллекция Дома Dior – это уже 170 эксклюзивных изделий, и почти все они были выкуплены еще до официальной презентации. Но самая горячая новость – это продажа Модными домами незакрепленных камней – редких сапфиров, изумрудов, рубинов и цветных бриллиантов. Среди крупнейших сделок 2023 года – продажа клиентам безупречного 100-каратного белого бриллианта и уникального желтого бриллиантом весом в 90 карат!

Хельмут Ньютон – великий и ужасный

100-летний юбилей знаменитого Хельмута Ньютона стал темой главной выставки модной фотографии 2023 года, прошедшей в Милане. В экспозицию вошло 250 фотографий – весь ньютоновский creme de la creme, включая культовые снимки 1970-80-х. Не удивлюсь, если подобную роскошь мы увидели и пережили в последний раз: сегодняшний абсолютно поверхностный и лицемерный ориентир моды и культуры в целом на политкорректность и потакание вечно чем-то оскорбленной общественности делает абсолютно невозможным существование подобного феномена – как в оригинале, так и в новых интерпретациях эстетики Ньютона в рамках творчества современных фотохудожников.

Fashion Folklore – восхищение Россией

Несомненно, профессионалы оценили ряд безусловно важных выставок 2023 года. В первую очередь отмечу парижскую выставку, посвященную коллекции Аззедина Алайи – на протяжении всей жизни он собирал лучшие образцы кутюра ведущих Модных домов мира и делал это, конечно, со знанием дела, сегодня это собрание признается самым масштабным и качественным среди частных коллекций моды. Также обязательно нужно сказать о выставке Gucci Cosmos (Шанхай, Лондон) к 100-летнему юбилею Дома – никто с точки зрения применения новых технологий, световых и визуальных эффектов моду на выставках так еще не показывал.

С учетом непростых нынешних времен еще одна французская выставка так и вовсе стала уникальной. Она была посвящена связи традиционного этнического костюма и современной высокой моды. В экспозиции было представлено несколько сотен (!) кутюрных нарядов Balenciaga, Chanel, Dior, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Christian Lacroix, Lanvin, Givenchy, Martin Margiela, Paul Poiret, YSL, Paco Rabanne, Schiaparelli, Valentino, Dries Van Noten в окружении подлинных образцов народного костюма 18 – 19 вв. Больше всего предметов было из России – рубахи с вышивкой, сарафаны, кокошники и даже знаменитые городские комплекты, созданные в 1920-е годы Надеждой Ламановой из владимирских полотенец.

Джанфранко Ферре – возвращение имени

2023 год стал рекордным по числу выставок, посвященных творчеству дизайнеров. В различных городах мира были организованы проекты, рассказывающие о моде Диора, Баленсиаги, Валентино, Маккуина, Мадам Грэ, Шанель, Версаче, Сен-Лорана, Ирис ван Херпен, Кристиана Лакруа и многих других. В этой череде хочу особо отметить выставку Джанфранко Ферре в Лос-Анджелесе. Ферре – это новатор форм, мастер фактуры и цвета, помимо собственной марки он возглавлял Дом Dior (1989 – 1996). Хотя дизайнера не стало совсем недавно – в 2007 году, сегодня это имя почти забыто. Сейчас Фонд Ферре получил финансирование и планирует в ближайшие 3 года провести серию ретроспективных выставок по всему миру. Прекрасная возможность кому-то вспомнить, а кому-то узнать и поучиться.

Вирусная мода – ребятам о зверятах

Интернет – это не место для тонких нюансов, но если вы ищете внимания, то обязательно там его найдете. 2023 год подарил нам как минимум 3 ярких примера. Гигантские головы льва, леопарда и волка (конечно, искусственные) на платьях стали не только главной визуальной доминантой на кутюрном показе Schiaparelli, но и спровоцировали грандиозное обсуждение в соцсетях «за» и «против» – с участием десятков тысяч пользователей, большинство которых к моде вообще никакого отношения не имели.

Такой же ажиотаж сопровождал певицу Доджу Кэт, которая во время Парижской недели высокой моды пришла на показ в образе дьяволицы. Ее тело покрыли красной краской и усыпали кристаллами. Для процедуры преображения потребовалось 5 часов и 30 тысяч приклеенных вручную кристаллов.

Ну и на сладкое – вечно прекрасный Джаред Лето в образе любимой кошки Карла Лагерфельда на открытии выставки в честь знаменитого дизайнера (которую мы уже отметили выше). Вау-эффект и тысячи лайков.

Показы года – 5 лучших

В завершении рассказа об итогах года традиционно отмечу лучшие показы. Безусловно, главной эмоциональной точкой кипения стало уже упомянутое выше прощальное дефиле Сары Бертон (Alexander McQueen весна–лето 2024). Также назову еще 5 знаковых шоу, которые определили лицо мировой моды–2023:

• Индийский показ Dior осень 2023

• Показ Dior весна–лето 2024

• Показ Marc Jacobs весна–лето 2023

• Показ Tatyana Parfionova «Кандинский» (весна–лето 2024)

• Показ Maison Alaia лето–осень 2023