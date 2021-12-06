Miss Fashion Universe 2021 финал состоялся

29 ноября состоялось модное событие – юбилейное финальное шоу профессионального конкурса красоты международного масштаба «Miss Fashion Universe 2021».

Организаторы шоу - продюсерский центр «Gold Production» под руководством Анны Гольдес и Ярослава Орлянского, не смотря на все препятствия и сложности, вызванные пандемией, смогли провести мероприятие очень высокого уровня.

В конкурсе приняли участие 25 девушек из 20 стран.

В состав уважаемых международных экспертов вошли: Алексей Балыков, Ксения Мандель, Эрика Пирейро, Евгений Бобок, Светлана Гааг, Майкл Блэйз, Александра Самойлова, Йоланда Юко. Именно они определили главных победительниц торжественного вечера в категориях MISS, MISSIS и Top -model.

Победительницей в категории MISS стала: Арина Литвинова - Россия. В категории MISSIS победительницей стала: Анастасия Эмберг - Финляндия. В категории Top - model стала: Наталья Фискова - Россия.

Обладательницу Гран-При выбрали наши дорогие зрители, путем смс-голосования на протяжении недели. Гран-При Miss Fashion Universe 2021 стала Жасмин Аль-Мутейри представительница Кувейта. Обладательницей специальной номинации от генерального спонсора Мисс Мерц стала Арина Литвинова - Россия.

Финальное шоу украшали такие артисты как –солисты лучших музыкальных театров России и Европы вокальная группа - Viva, певец, финалист телепроекта "Голос", почетный член жюри – Майкл Блэйз, но самой яркой оказалась – Анна Гольдес – генеральный продюсер и организатор конкурса «Miss Fashion Universe 2021».

Вечер прошел не только в компании красивых девушек, но и красивых ведущих. Этот вечер вели – профессиональный радио и телеведущий – Антон Зорькин, а также прекрасная актриса, модель, звезда канала Fashion tv 24 – Марго Бонд.

А также особую благодарность выразили генеральному спонсору компании "Мерц специаль".

На телеканале FASHION |24 состоится повтор трансляции подробнее на сайте missfashion.info

Вас ожидает яркое шоу, море музыки, света, красоты и стиля!