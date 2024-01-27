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Бижутерия, украшения, драгоценности (684)
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FashionWithPassion

MIUZ Diamonds - вечная классика безупречной симметрии

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  • 27 Января 202409:41
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Ювелирный дом MIUZ Diamonds представил элегантные украшения, отражающие мистическую связь с природными стихиями. В центре внимания новой коллекции Florance — лаконичный цветочный орнамент в форме четырехлистника. Каждый из безупречно симметричных лепестков олицетворяет одну из четырех сил природы. 

Florance отправляет нас в захватывающее путешествие по богатой истории древней символики, окутанной мотивами таинственных талисманов. Вдохновением для  коллекции послужили древние легенды Египта и Вавилонии о природных стихиях. Согласно преданию, четверо магов создали основополагающие элементы мироздания: землю, воздух, воду и огонь. Ни одна из стихий не довлела над другими, а существовала наравне со всеми — симбиоз их мощных энергетик мог сотворить настоящее чудо. 

Florance — это глоток свободы в урбанистическом мире. Магнетизм ювелирных камней, из которых выполнены драгоценные изделия, дарит море вдохновения и заряд позитивной энергии для новых свершений. 

Натуральная текстура черного агата, бирюзы, малахита и серого перламутра, элегантные вставки из прозрачных бриллиантов и лаконичное обрамление из белого и желтого золота сливаются в настоящем ювелирном шедевре безупречной симметрии.

Модельный ряд коллекции представлен изящными невесомыми кольцами, кулонами, колье, серьгами и пуссетами, которые станут превосходным дополнением к любому наряду. 

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