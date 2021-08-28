Мода на браслеты: как изменить размер браслета из драгоценных металлов

Браслеты - бесспорно модный акссесуар, а украшение изящного запястья девушки - вечный тренд и широкое поле для творчества ювелирных дизайнеров. Золотой или серебряный браслет – хороший подарок не только для девушки, но и для мужчины. Однако трудно угадать точный размер и что же делать, если браслет не подошел по размеру? Об этом расскажет основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах Ольга Суворова.

«Не стоит впадать в панику, если подаренное украшение мало или наоборот, излишне свободно. В любой ювелирной мастерской с этой проблемой помогут справиться», - комментирует Ольга Суворова.

Какие существуют способы увеличить размер жесткого браслета

Жесткие браслеты из драгоценных металлов удлиняют несколькими методами:

- Раскатывание – этот метод используется для жестких, гладких браслетов без драгоценных камней и нанесения рисунка. Украшение нагревают и равномерно растягивают специальными инструментами.

- Вставка в браслет металлической пластины – изделие разрезают и вставляют пластину из материала той же пробы. Сварочный шов тщательно зачищают, и место сварки становится незаметным.

- Растягивание браслета с помощью конуса – используется станок с коническим расширительным ригелем, при движении рычага происходит растягивание браслета.

Если на браслете расположены драгоценные камни, их перед растяжкой следует удалить, а затем поместить на место.

Ювелирный маркетплейс Небо в алмазах предлагает более 100 моделей жестких браслетов из серебра и золота. Например, браслет бренда Media D`Oro, выполненный из красного серебра 925 пробы заинтересует девушку с тонким вкусом.

Увеличиваем размер браслета, состоящего из звеньев

Самым популярным методом увеличить браслет, состоящий из звеньев – прикрепить дополнительное колечко или несколько, на противоположном замку конце. Либо добавить несколько звеньев аналогичного плетения из того же материала, из которого выполнен браслет.

Браслет с марказитами из серебра от ювелирного маркетплейса Небо в алмазах будет хорошим выбором для подарка молодой девушке на совершеннолетие.

Как уменьшить браслет

Браслеты-цепочки часто при долгом ношении могут растянуться. Чтобы их укоротить, можно удалить несколько звеньев. У глидерных браслетов разбирают лишние звенья, у сплошных украшений вырезают кусок, необходимой длины.

Браслеты, выполненные из каучукового шнура с золотыми вставками уменьшать еще легче, просто нужно снять застежку и отрезать лишнюю часть шнура, а затем поставить застежку на место.

Не существует каких-то определенных правил, как именно должен сидеть браслет на руке. Кому-то нравится, когда браслет плотно прилегает к руке, другому – когда свободно.

Выбор размера браслета зависит от личных предпочтений, а вот помочь с выбором браслета всегда готов ювелирный маркетплейс Небо в алмазах. На его торговой площадке представлено более трех тысяч браслетов из драгоценных материалов на любой вкус. Интернет-помощник в любое время готов помочь определиться с выбором.