Мода на красивые руки: beauty-новинка - филлеры в кисти рук

Руки - это визитная карточка девушки, утверждала Коко Шанель много лет назад, и в современном мире это не изменилось, но время никого не щадит. Зато современная косметология создала поколение без возраста, стирая на его представителях все следы времени, и даже руки больше не выдадут цифру в паспорте.

О том, как же рукам приобрести красивый и ухоженный вид, рассказали Татьяна и Ольга Шишлаковы, основатели клиники эстетической медицины Shishlakovi Clinic, врачи-дерматокосметологи, специалисты в области нитевого лифтинга.

«Руки выдают возраст человека, так как стареют гораздо быстрее других частей тела, поэтому очень важно за ними ухаживать. В современней косметологии существует процедура под названием «Руки от Шанель». В этой методике используются гиалуроновая кислота и гидроксиапатит кальция, они смешиваются и путем инъекции вводятся в кожу рук. Эффект заметен уже после первой процедуры, держится он до 18 месяцев», - поделились Татьяна и Ольга Шишлаковы.

Причины старения кожи рук

Руки – самая незащищенная часть тела, которая в течении всей жизни подвергается ежедневному воздействию со стороны внешних факторов, начиная от воды, заканчивая химией.

Многие даже не догадываются, что после взаимодействия с солнечными лучами, кожа рук истончается, сохнет и появляются пигментные пятна. Также большое влияние на состояние кожи рук оказывают стресс, курение, нездоровое питание.

Влияние внешней среды

В летнее время агрессором для рук является солнце. УФ-лучи оказывают плохое влияние на кожу, образуют пигменты. Избавиться от этой проблемы вам помогут крема с SPF защитой, при условии регулярного нанесения.

В бытовых условиях стоит остерегаться химических средств. Во время мытья посуды и уборки рекомендуется использование перчаток, так состав таких средств вредит коже рук. Хорошее решение в данной ситуации - это использование кремов, которые образуют защитную пленку, тем самым предотвращая проникновение моющих средств в кожу рук.

В холодное время года требуется особый уход за руками, так как они часто обветриваются и сохнут. Варежки и перчатки - ваше спасение. Также рекомендуется наносить крем за 30 минут до выхода на улицу.

Помощь косметологии в омоложении кожи рук

Рукам нужен постоянный уход, вы можете самостоятельно в домашних условиях делать различные ванночки, пользоваться кремом. Но более хороший и стойкий эффект дают косметические процедуры. Одна из лучших методик на данный момент «Руки от Шанель».

«Руки от Шанель»

Одна из нашумевших процедур в косметологии, которая дает хороший эффект. Смешиваются два компонента: гиалуроновая кислота и гидроксиапатит кальция, после вводят шприц под кожу рук. Гиалуроновая кислота способствует активной выработке коллагена и эластина, благодаря этому улучшается питание кожи рук. Гидроксиапатит кальция, в свою очередь, помогает достичь положительного эффекта. После первой процедуры кожа рук становится упругой, гладкой и исчезает сухость.

По окончании, косметологи предлагают попробовать полипептидные коктейли, так как в комплексе с процедурой «Руки от Шанель» усиливается эффект.

Результат такой методики держится от 12-18 месяцев, все зависит от ваших личных особенностей организма и от способов ухода за кожей рук.

Мезотерапия

Еще одна процедура в косметологии, которая дает хороший результат в борьбе со старением кожи рук. С помощью инъекции вводятся определенные коктейли, состав которых подбирается индивидуально. В их составе содержатся полезные компоненты, которые питают, увлажняют, восстанавливают состояние кожи рук.

Также не стоит забывать, что существует еще много методик, позволяющих предотвратить старение рук и улучшить их внешний вид. К примеру, с помощью лазера и радиоволн можно избавиться от пигментных пятен.