Мода на страже экологии: пять экогрехов в лукбуке Lethed

Настоящий российский sustainable-бренд одежды из recycle-материалов Lethed запустил социальную кампанию в поддержку устойчивой моды и представил новый лукбук, героиней которого стала харизматичная экоактивистка, блогер и телеведущая Виктория Чуманова (Чума Вечеринка).

Тенденция на осознанность сегодня мощно набирает обороты. Проблемы состояния климата и планетарных ресурсов все чаще становятся главным месседжем в искусстве и в модной индустрии, которая считается второй в мире по разрушительному воздействию на экологию. Осознанный подход к делу уже практикуют не только малоизвестные бренды, но и крупнейшие модные компании, отказываясь от использования натурального меха, выпуская обувь из водорослей или одежду из переработанного пластика.

На этом информационном фоне молодой sustainable-бренд одежды из recycle-материалов Lethed запускает социальную кампанию в поддержку устойчивой моды, в которой акцентирует внимание молодого поколения на вопросах экологической ответственности.

Началом кампании послужил выход нового лукбука бренда. Его лицом стала кумир зумеров, создательница YouTube-канала Chuma Vecherinka, активная, с безумной энергетикой Виктория Чуманова. Девушка следует идеям разумного потребления и поддерживает исключительно осознанные бренды.

«Скорее всего, мы на пути к точке невозврата: мы создаём слишком мощную нагрузку на окружающую среду, желание покупать убивает всё живое на планете и связано даже с глобальными катастрофами, – говорит Вика Чума Вечеринка. – Осознанные покупки – не просто заполнение гардероба эковещами ради успокоения. Это шаги для объединения нас всех в новое общество, способное противостоять большому бизнесу, который не может остановиться производить».

Сюжеты нового лукбука Lethed, где Чума Вечеринка предстала в разных образах, навеяны искусством и посвящены пяти экогрехам, связанным с производством, потреблением и утилизацией одежды. Все вещи на героине изготовлены из recycle- и upcycle-материалов.

5 ЭКОГРЕХОВ:

- Загрязнение Мирового океана пластиком и огромные затраты водных ресурсов на производство одежды, особенно, хлопковой: например, на одну пару джинсов уходит 6000 литров воды. Источником вдохновения для создания сюжета стала выставка «Фантастик Пластик», проходившая в Москве с конца 2020 года и собравшая экодизайнеров из разных уголков планеты, объединенных интересом к одному материалу – переработанному пластику.

- Проблема переработки мусора: лишь 1% материалов, произведенных для пошива одежды, перерабатывается во вторсырье. Этот экогрех нашел свое визуальное воплощение благодаря выставке современного искусства, организованной на ПМЭФ-2021 и посвященной переработке отходов. В экспозиции были представлены арт-объекты из ткани, стекла, пластика, металла, бумаги и даже остатков пищи, созданные известными художниками.

- Гигантские выбросы CO₂ при сжигании одежды: объем выбросов CO₂ текстильной промышленностью ежегодно составляет более 1,7 миллиардов тонн. Идея сюжета перекликается с концепцией знаменитого фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок штата Невада. Эта грандиозная выставка арт-объектов под открытым небом обычно заканчивается сжиганием части инсталляций.

- Отсутствие потребительского минимализма и эффект «переполненных шкафов»: в среднем, одну вещь мы носим не более года, а 40 % купленной нами одежды надевается не более одного раза. Этот сюжет – отсылка к самой известной работе Микеланджело Пистолетто «Венера тряпичная» (1967 г.), где римская богиня любви стоит спиной к зрителю, уткнувшись в груду разноцветной одежды, символизирующую изменчивость мира и быстротечность моды.

- Разведение и убийство животных ради новых вещей: ежегодно для производства меха в мире истребляют 100 миллионов животных. Пятый сюжет лукбука перекликается с берлинской выставкой «Животные в антропоцене» (Hidden – Tiere im Anthropozän), показывающей трагедии животных глазами фотографов. Модная куртка или юбка из кожи. А что происходит за кулисами производства? Зрелище не для слабонервных.

ЛУКИ:

Рубашка Lethed, брюки RigRaiser, сандалии Nomadic State of Mind (vegan, handmade, zero waste)

Футболка и шорты-бермуды Lethed, жакет RigRaiser, винтажные мюли Fendi

Худи и брюки Lethed, куртка Rigraiser, кеды Turbodrk Chuck 70 Ox коллаборации Rick Owens DRKSDHW x Converse

Худи Lethed, брюки и жакет RigRaiser, кеды Turbodrk Chuck 70 Ox коллаборации Rick Owens DRKSDHW x Converse

Брюки и рубашка Lethed, топ Noname, плащ Rigraiser, винтажные мюли Fendi

«В новую коллекцию вошли свитшоты, рубашки, спортивные брюки и шорты-бермуды – это простые, функциональные и необходимые в каждом гардеробе современного человека вещи, которые будут актуальны еще много сезонов, – комментирует основатель молодого экобренда Lethed Анна Коломоец. – Мы свели к минимуму использование фурнитуры, что в дальнейшем значительно облегчит переработку вещей, когда те выйдут из строя».

Цветовые решения новой коллекции подсказаны самой природой: синяя луна (небесно- серый), раскаленная лава (красно-оранжевый) и цвет серого шторма (светло-серый). Все оттенки нейтральные и легко сочетаются между собой.

Photo: Лена Сарапульцева @ lenamanakai

Style: Сева Ковалев @seva_kov

Muah: Александра Брунова @abrunova

Set design: Яна Григораш @yana_y25/

О БРЕНДЕ

Lethed – настоящий российский sustainable-бренд одежды из recycle-материалов. Название c датского переводится как «легкость, простота, удобство».

Философия бренда Lethed – это:

• надежность: профессионально разработанные лекала, качественная фурнитура и прочные швы делают конструкцию изделий максимально износостойкой

• функциональность: жизнь диктует свои условия, и бренд учитывает это в своей одежде

• забота о природе: изделия можно утилизировать, не нанося никакого вреда природе

• безопасность: абсолютно все ткани сертифицированы и прошли строгий контроль качества

Все вещи Lethed производятся из хлопка и полиэстера, изготавливаемого из переработанных материалов, в том числе из пластиковых бутылок.

https://lethed.ru/

https://www.instagram.com/lethed_eco_clothes/