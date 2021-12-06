Мода на углы: угол молодости на лице

По мере взросления каждая женщина задумывается о походе к косметологу. Внешний вид выдает возраст, в особенности лицо. Девушки стремятся изменить не только нос и губы, но и контур лица, желая сделать его более четким. О том, как привести лицо в порядок и сделать его визуально красивым, рассказали Татьяна и Ольга Шишлаковы, основатели клиники эстетической медицины Shishlakovi Clinic, врачи-дерматокосметологи, специалисты в области нитевого лифтинга.

«Лицо - это первое, на что мы обращаем внимание. Углом молодости называют промежуток между шеей и подбородком. У людей от 20-30 лет можно увидеть четкий идеально прямой угол, он зрительно омолаживает. Примерно после 30 лет происходит деформация, но сейчас существует причины, когда это наступает гораздо раньше. В связи с этим, существует много методов, чтобы не допустить такой ситуации», - комментируют Татьяна и Ольга Шишлаковы

По мнению экспертов, идеальный четкий угол должен быть примерно 100-110 градусов, но это спорный вопрос. Некоторые утверждают, что 90 градусов - идеал.

Причины, из-за которых пропадает угол молодости

У большинства людей почти в 90% случаев с возрастом укорачиваются жевательные мышцы. Они соединяют нижнюю и верхнюю челюсти, отвечают за мимику. В процессе образуется спазм, далее меняется наклон нижней челюсти. Тем самым подбородок начинает провисать, меняется овал лица.

Существует обратная картина, когда жевательные мышцы растягиваются. В таком случае угол молодости сохраняется, но овал лица меняется. Рот впадает внутрь, губы совсем тоненькие, еле видны. Подобное можно заметить у пожилых людей. Косметологи это называют такой тип старения « лицо бабы-Яги».

Кожа и мышцы натянуты на костный каркас черепа. С возрастом костная ткань истончается, соответственно места крепления меняются. Появляется гипертонус мышц. В связи с этим меняется овал лица и угол молодости.

Не стоит забывать, что лишний вес тоже сказывается на внешнем виде. Появляются щеки, округляется лицо и пропадает прямой угол.

Также из-за отечности лица исчезает угол молодости. Это связано с недостатком воды в организме, употреблением алкоголя, заболеванием почек и эндокринной системы.

Процедура «Угол молодости»

Исправить контур лица можно различными способами, занимаясь дома или походом к косметологу.

Одна из таких процедур - это валюминизация средней трети лица. Очертить треугольник на лице можно в любом возрасте.

В данной методике используются известные препараты, такие как Ювидерм, Волюма и Радиесс. Как и полагается, в основе лежит гиалуроновая кислота. Также в нижнюю часть вкалывают ботокс, он помогает убрать возрастное опущение вниз.

Перед процедурой врач проводит первичный осмотр. Он рассказывает о том, какие будет использовать препараты, подбирает лекарства индивидуально. Отмечает точки, в которые будут введены инъекции. Назначает дату сеанса. Важно, что должен быть врач с медицинским образованием, так как обычный косметолог-эстетист не имеет права проводить такую инъекцию.

В процедуре используется только одноразовый инструмент. Врач вскрывает все упаковки с оборудованием при пациенте. Лицо обрабатывается хлоргексидином, а потом по желанию клиента используется анестезия, чтобы снизить болевые ощущения. После введения лекарства врач делает массаж в этой области, чтобы препарат лучше распределился.

После инъекции угол молодости отчетливо виден от 10-18 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей.

Помните, что выбор клиники и врача - это очень важно. Подобные процедуры должны проводить только профессионалы, так существует множество нюансов. Лицо - это ваше отражение, не забывайте об этом.