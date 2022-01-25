Модная Сеть и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса ВГУЭС объявили о сотрудничестве

В июне 2021 года инициированный Ассоциацией «Модная Сеть» Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS получил поддержку Фонда Президентских грантов. А в сентябре 2021 года Всероссийский конкурс среди молодежи «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS / START получил грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив, войдя в число победителей первого грантового конкурса. Прием заявок по обоим направлениям ведется на официальном сайте проекта fashionleaders.ru.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса выступает в качестве образовательного партнера конкурса. ВГУЭС — один из сильнейших экономических вузов страны, расположенный в Дальневосточном Федеральном округе. За 50 c лишним лет истории ВГУЭС не только вошел в число вузов - лидеров высшего образования России, но и стал яркой визитной карточкой Владивостока. Студенческий кампус университета, расположенный в самом центре города, выполняет функцию открытого креативного пространства для жителей и гостей города. Великолепный парк, дендрарий, японский сад камней, музейно-выставочный комплекс, спорткомплекс премиум-класса «Чемпион», современная медицинская клиника «Лотос», театрально-концертный комплекс «Андеграунд», молодежные студии и объединения, торговые комплексы, многочисленные кафе – все рядом. На территории университета есть все для успешной учебы, отдыха и творческого развития. Здесь комфортно, красиво и, что очень важно, безопасно: система наблюдения и охраны ВГУЭС – одна из самых передовых.

Ирина Клочко, директор института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС, является экспертом в нашем проекте. Мы приглашаем студентов и выпускников ВГУЭС принять участие в нашем конкурсе, для этого достаточно подать заявку по выбранной номинации на нашем официальном сайте fashionleaders.ru.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START реализуются при поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив. Организаторы проекта: Ассоциация участников индустрии моды “Модная Сеть”, Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.