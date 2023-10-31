Модный Дом August Walz - обольстительный фаворит прекрасных леди!

Модный Дом August Walz, в котором аристократичный петербургский шик и уникальный колорит русского стиля органично и гармонично сочетаются с современными трендами и актуальными мировыми тенденциями, вот уже не первый сезон является фаворитом прекрасных леди разных возрастов, профессий и социальных категорий!

Расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга, недалеко от набережной Фонтанки, August Walz молниеносно покорил не только жителей и гостей северной столицы, но и всю страну - аудитория и география интернет-заказов растёт в геометрической прогрессии.

В Модном Доме August Walz представлен широчайший ассортимент женской одежды в разных стилях, фасонах и моделях, ориентированный на все типы фигур. Элегантные деловые, строгие будничные платья, выполненные вручную коктейльные, вечерние, свадебные платья и наряды для романтических вечеров, брючные костюмы, дизайнерские пальто, жакеты, блузки, юбки, аксессуары и многое другое…

Особое внимание в коллекциях уделяется русскому стилю и национальным русским мотивам. Своеобразным символом этого стиля выступают известные во всем мире росписи павлопосадских платков, которые сочетают в себе невероятную энергию «Летописи времён».

August Walz является автором сценических образов для сольных концертов и светских выходов многих знаменитостей из мира музыки, шоу-бизнеса, театра, кино и телевидения.

Уникальным является и индивидуальный подход к каждому клиенту: August Walz позиционирует себя не брендом в классическом понимании этого термина, а творческим тандемом дизайнера и клиента, между которыми выстраивается доверительный диалог.

Возможно приобрести не только вещи из наличия, но и заказать пошив на любой рост и размер по индивидуальным меркам: что может лучше подчёркивать достоинства и маскировать недостатки, чем наряд, сшитый именно под Вашу фигуру?

Ценовая политика August Walz более чем демократична: вещи Модного дома может позволить себе каждая женщина.

Компания идёт в ногу с динамичными временем и радует покупателей выгодными акциями (например, второе платье в подарок) и приятными комплиментами. В подарок к заказу отправляют красивые изысканные платки с атмосферными видами Санкт-Петербурга и с изображением очаровательных котиков.

August Walz – синергия лучших традиций и современных тенденций, квинтэссенция красоты и женственности!

Подробнее с Модным домом можно познакомиться на официальном сайте https://augustwalz.ru/, актуальные коллекции представлены в социальных сетях.

Адрес в Санкт-Петербурге - ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОСПЕКТ 19 (торговый центр «ВЛАДИМИРСКИЙ ПАССАЖ»)



Изысканным шармом нарядов Модного дома August Walz вдохновлялась корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии - Модный дом August Walz