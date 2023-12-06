Модный Дом August Walz представляет новогоднюю коллекцию

С наступлением зимы в воздухе начинает витать праздничная атмосфера: все мы с детства с особенным трепетом ждём Новый год, вызывающий ассоциации с доброй сказкой. Торжественные корпоративы, встречи с родными и друзьями, выходы в свет на разнообразные культурные мероприятия… В предновогодние и новогодние дни особенно много поводов блистать!

Модный Дом August Walz ежедневно радует многочисленных поклонников моделями из новой коллекции, которая изобилует многогранными платьями и костюмами, покоряющими даже самых взыскательных модниц.

Среди новинок August Walz - калейдоскоп оригинальных моделей с вечно актуальным люрексом и пайетками. Разнообразные фасоны и цветовая палитра - от изысканных платьев в пол до изящного миди, от нежно-серебристых и пудровых оттенков до насыщенного цвета электро и яркой фуксии, от силуэтов «солнце» до приталенных платьев «футляр», великолепно подчёркивающих все изгибы тела…

Вариаций - бесконечное множество!

Также в новогоднюю коллекцию вошли роскошные платья из бархата и жаккарда, которые с первого мгновения приковывают внимание женственными фасонами, необычными рукавами, рисунками 3D и другими акцентными отделками.

Особенное место в Новогодней коллекции удалено зеленому цвету - наступает год Дракона и нужно постараться, чтобы расположить к себе астрологического повелителя 2024 года.

Кроме того, в новой коллекции представлены ослепительные блестящие брючные костюмы.

Уже не первый сезон на пике трендов находится экокожа - August Walz предлагает комбинировать стильные юбки из экокожи с объёмными свитерами, а для особых случаев уместны облегающие платья как из гладкой экокожи, так и с эффектом имитации страстного леопарда или грациозного питона.

Один из бестселлеров Модного дома - роскошное платье с двойной юбкой: внутри - цветное солнце, а снаружи - однотонная юбка полусолнце.

Важное место в ассортименте Модного дома занимают наряды, которые незаменимы в прохладное время года: тёплые платья, однотонные и с яркими необычными принтами, элегантные наряды в клетку в строгом Шотландском стиле, благородные брючные и юбочные костюмы из плотного букле…

Эти модели, позволяющие не жертвовать красотой ради комфорта, - идеальный выбор для создания модных и уютных образов в холодное время года.

Пристальное внимание Модный дом уделяет и аксессуарам - корсеты, воротнички, платки, перчатки, кашемировые палантины с рисунком с двух сторон…

Многогранный ассортимент August Walz уже не первый год радует самых взыскательных клиенток и восхищает их спутников!

Жители и гости Санкт-Петербурга имеют возможность приехать и познакомиться с ассортиментом Модного дома в бутик на Владимирский проспект 19 (торговый центр «Владимирский пассаж»). Для жителей других регионов и стран есть все возможности делать заказы через интернет. Если понравившейся модели нет в наличии, то возможно заказать индивидуальный пошив по Вашим меркам.

Подробная информация о компании на официальном сайте: https://augustwalz.ru/. Актуальные коллекции представлены в социальных сетях Модного дома.

В декабре действует акция - каждое второе платье или костюм в подарок!

Заряжаемся новогодним настроением и дарим окружающим вдохновение, очарование и красоту в восхитительных нарядах от August Walz!

Новой коллекцией August Walz восхищалась корреспондент Бурулева Юлия