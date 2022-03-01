Модный дом Creazioni Antonella отмечает 60 лет

История Марии Тезеи и Creazioni Antonella началась 60 лет назад. Основательница создала одежду, которая объединяет в себе качественный пошив и итальянский стиль. Сегодня это предприятие с оборотом в 1,6 млн евро, 90% выручки которого приходится на рынок России. В честь юбилея сын Марии — Альберто Антонелло посещает знаковые в индустрии мероприятия и лично общается с гостями. Роуд-шоу продолжится в Милане, Париже и Дохе.

«Мы решили репозиционировать бренды Antonella и HC Antonella, чтобы соответствовать ожиданиям наших покупательниц: женщин, живущих в больших городах России, Казахстана и др. Наши клиенты — люди, которые ценят и выбирают одежду итальянских производителей, потому что доверяют качеству, уникальности и изысканности», — объясняет Альберто Антонелли, директор Creazioni Antonella.

Смена позиционирования компании заключается не в слепом следовании модным тенденциям, а в создании актуальных коллекций с сохранением ДНК-бренда. Так изделия бренда останутся элегантными и изысканными, продолжая идеально вписываться в современные реалии городской жительницы.

Creazioni Antonella как бренд родился в маленькой мастерской в районе Пезаро. В этом месте до сих пор расположен главный офис. Мария Тезеи мечтала о разработке собственной линейки одежды, которая найдет отклик в сердцах почитательниц итальянских традиций. Сейчас ценности транслируют три сына Марии — Антонелло, Алессандро и Альберто, которые управляют домом под руководством основательницы.

В 1980-х годах компания открыла бренд London Bridge, который быстро вышел на международный уровень. Постепенно производство трикотажа расширилось, и первая линия Antonella была дополнена второй — Haute Couture — HC Antonella, а позже в 2018 году маркой TESEI, названной в честь создательницы.

Antonella ­— это prêt à porter линейка, его изделия подойдут для формальных мероприятий и деловых встреч. Antonella Haute Couture специализируется исключительно на вечерних платьях — роскошных, утонченных, богатых украшениями. Tesei — это эксцентричный, но в тоже время высококачественный бренд, который сочетает в себе современные цвета и модные решения. Линейка Tesei создана итальянским стилистом, живущим в Париже и предназначена для молодой аудитории.

«Если оглядываться назад, в памяти всплывают воспоминания, с какой большой страстью и любовью к моде я начала работу. Сегодня многие итальянские производители сталкиваются с трудностями, связанными с агрессивной глобализацией, но мы сохраняем качество и уникальность, присущие исключительно местным производителям», — делится Мария Тезеи, основательница Creazioni Antonella.

О компании:

Creazioni Antonella — компания из 29 работников, имеет обширную дистрибьюторскую сеть из лучших бутиков России, Казахстана, арабских стран и Японии. Пример итальянского мастерства и профессионализма и навыков в искусстве трикотажа.