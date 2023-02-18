Модный показ "Лесные записки" от бренда Душегрея

Российский бренд представил новую коллекцию прет-а-порте весна-лето 2023 на одной из самых известных площадок страны - в Гостином дворе. Показ прошёл в рамках выставки-форума "Уникальная Россия" и проекта "Этноподиум".

"Лесные записки", пожалуй, одна из самых позитивных коллекций бренда Душегрея. Вдохновением к её созданию послужил «Лесной дневник» микробиолога Джо Браун, с зарисовками и описанием лесных растений и грибов. Принты с забавным лесным зверьем и грибным царством, во главе которого, конечно, мухомор, украсили плащи, ветровки, пальто, куртки, а также легкие платья из шифона, юбки и топы. Утрированно инфантильные А-силуэты позволяют своей обладательнице почувствовать себя маленькой лесной разбойницей.

Часть рисунков, которые использованы в создании принтов, специально разработаны для бренда выпускницами колледжа им. Карла Фаберже. Основные цвета коллекции: серый, бежевый, салатовый, винно-красный, терракотовый.

Ткани: крепшифон, сетка, кулирка, сатин, плащевые и пальтовые. Показ "Лесные записки" в Гостином дворе закрывала актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Макеева.

Дизайнер и основатель марки Наталья Душегрея предложила звёздной участнице примерить игривый и немного хулиганский образ - белое платье в полоску с воротничком и грибным принтом, дополнив его актуальными уже много сезонов подряд белыми кедами. Среди гостей, первыми увидевших новую коллекцию, были Лариса Рубальская, Бедрос Киркоров, Ева Авеева, Ольга Жук, Татьяна Таран и другие.

Показ "Лесные записки" проходил под композицию "Скрюченные ножки" на слова Корнея Чуковского, в исполнении фолк-рок группы "Тëрн".

Проект "Этноподиум", в рамках которого на "Уникальной России" прошел показ бренда Душегрея, организован Евразийской ассоциацией этнодизайнеров (Президент ассоциации - Роза Халтуева). Посетители выставки в Гостином дворе смогли увидеть уникальные коллекции талантливых авторов из Татарстана, Бурятии, Республики Тыва, Красноярского и Ставропольского края, Иркутской области и других регионов.

Фото: Дмитрий Бабушкин, Юлия Ханина