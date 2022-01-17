Модульные картины – что это и как правильно выбрать?

Желание украсить окружающую обстановку присуще большинству людей. Одним из признанных способов оформления интерьера квартиры, офиса, холлов стали модульные картины.

Что это?

Модульными называют картины, состоящие из нескольких частей. При соединении отдельных сегментов получается полноценное произведение искусства. Отдельных модулей может быть от 2 до 5. В редких случаях используют большее количество.

В отличие от обычной картины, которая может смотреться в интерьере довольно громоздко, модульный вариант обладает своеобразной воздушностью. Это ощущение возникает из-за того, что между деталями остаются просветы. Они не мешают восприятию полотна как единого целого. Вместе с тем, за счет регулирования расстояния между сегментами изображение может восприниматься большим или меньшим по размеру.

Особенностью модульных картин является то, что их полное восприятие формируется в результате совместного творчества художника и обладателя интерьерного полотна. Автор сюжета исполняет его в соответствии со своим видением. Зритель же, располагая фрагменты на определенном удалении друг от друга, выбирая формат и даже последовательность размещения сегментов, расставляет желаемые акценты.

Какой может быть модульная картина

Удобство данного интерьерного украшения в том, что для оформления жилища или офиса доступен выбор любого стиля – от классики до арт-деко. Кроме любого направления живописи, для печати может быть использовано фото заказчика. Необходимую картину можно приобрести на сайте магазина картин Арт-Холст (https://art-holst.com.ua/modulnye/).

Каталог составлен так, чтобы заказчик мог подобрать наиболее понравившийся вариант. На выбор предлагаются модульные картины на стену, состоящие из:

модулей-квадратов одного размера;

прямоугольных вертикальных деталей, отличающихся по ширине;

вертикальных одинаковых прямоугольников;

сегментов разных размеров.

На сайте Арт-Холст предлагаются картины, выполненные способом экологически чистой печати. Размещенная на стене модульная картина в любом помещении не вызовет нежелательных аллергических реакций.

Ультрафиолетовая печать предотвращает выгорание полотна. Для удобства пользования на одном из сегментов могут быть укреплены часы, органично вписывающиеся в сюжет.

Как подобрать картину для разных помещений

Использование арт-объектов в квартире или офисе – это прекрасный способ подчеркнуть эстетику оформления. Декорируя свободные пространства на стенах, они создают индивидуальную запоминающуюся атмосферу.

Чтобы выбранное полотно в полной мере вписалось в интерьер, дизайнеры советуют придерживаться некоторых рекомендаций.

При выборе темы изображения стоит учитывать, в каком помещении оно будет располагаться. В спальню органично впишутся пейзажи без ярких акцентов, природные зарисовки, струящаяся вода. Все это способствует релаксации и полноценному отдыху.

В обеденной зоне хорошо смотрятся абстрактные постеры или натюрморты. Исполнение может быть ярким, детали крупными, броскими.

Дети с удовольствием увидят в своих комнатах героев мультяшек или зверушек. Гордостью мальчиков станут машинки или супер-герои. А подросткам по душе будут космические пейзажи или изображения любимых городов.