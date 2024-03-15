Морская тема и аромат цветов - показ IVANOVA на Московской Неделе Моды

2 марта на Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Московской Недели Моды дизайнер Юлия Иванова представила свою коллекцию 354 URBAN CODE.

Новая коллекция 354 URBAN CODE представляет собой универсальную летнюю капсулу, которая подойдет для тех, кто работает или отдыхает в курортном городе.Пастельные тона такие как серый, лавандовый, сливовый, дополнены яркими элементами: контрастными лентами- галстуками, массивными брошами в виде цветов. У бренда получилось передать приморскую тематику без прямого цитирования: морские камни, оплетенные вручную, превратились в кулоны, осколки стекла, отшлифованные морем, преобразились в браслеты, а нежная цветовая гамма стала своего рода напоминаем круглогодично цветущего города Сочи. Легкие, дышащие ткани – лен, хлопок, шелк, вискоза – не только подходят для теплого времени года, но и на тактильном уровне воплощают расслабленную эстетику курорта.

Формула составления образов коллекции остается прежней - несмотря на обилие предметов гардероба, предназначенных для мужской аудитории, многие вещи могут стать не только объектами желания, но и ношения прекрасной половиной. Естественно - как наша повседневная жизнь.

Партнером показа стал бренд креативных диффузоров для дома – Soliflore. Это диффузоры в виде роз, выполненные вручную из шелка. Именно аромат является тем самым якорем, который порой заставляет нас вспомнить о самых приятных и романтичных моментах в жизни – поэтому IVANOVA дополнила коллекцию и такими атрибутами отдыха и расслабленного состояния комфорта в любой точке пространства.