На выставке "Россия" прошёл заключительный гала-показ Московской недели моды: свои коллекции представили дизайнеры-студенты РГУ им. А.Н. Косыгина, Московского художественно-промышленного института, Национального института дизайна и Онлайн-академии брендинга и дизайна METRICS.

Модели представили коллекции молодых дизайнеров под живое выступление этнической группы OTYKEN, в которую входят представители коренных народов России: чулымцы, кеты, селькупы, хакасы и долганы. OTYKEN проводит концерты по всему миру, композиции группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Эрика Баду, Armin van Buuren и DJ Snake, а в 2022 году песня группы под названием Genesis была номинирована в Global Spin — проекте Grammy.

«Московская неделя моды — это очень важный вклад в развитие России. Дизайнеры проделали огромную работу. Мы хотим пожелать им процветания. Молодёжь в нашей стране очень стремительно развивается», — сказала участница группы OTYKEN Муна.

Коллективное дефиле, в ходе которого свои работы представили студенты РГУ им. А.Н. Косыгина, во многом связано с русской культурой. Работы посвящены эпохе Ивана Грозного, трансформации культуры в начале XXI века, русским промыслам и космосу, рассказал российский дизайнер, заведующий кафедрой дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина Сергей Сысоев.

«Сегодня проходит дебют второкурсников авторской магистерской программы, где учатся молодые дизайнеры со всех уголков России. Два с половиной года они занимались написанием диссертаций, исследованием своей темы, пониманием того, кто они как художники моды. В основном проекты построены на русской культурной идентичности — мне кажется, что сейчас это первостепенно. Нужно ярко показать, чем мы отличаемся от остальных, продемонстрировать нашу уникальность. Это точно будущее российской моды», — рассказал Сергей Сысоев.