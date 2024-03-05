Московская неделя моды на Выставке "Россия"

27 дизайнеров со всей страны представили коллекции в ходе гала-показа, открывшего Московскую неделю моды на Выставке, под выступление Тимати.

Московская неделя моды заслужила внимание и уважение широкой аудитории и особенно молодых дизайнеров, отметил министр Правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. «Поступило рекордное количество заявок на участие — более тысячи. Растет география — по сравнению с 2022 годом мы выросли в два раза. Более 70 регионов, 150 городов по всей России представляют своих дизайнеров», — подчеркнул он.

Событие объединило отечественных дизайнеров и участников из десятков стран. Как отметил создатель собственного бренда одежды Вадим Мерлис, это открывает для российских специалистов новые возможности, включая рынки сбыта. «Московская мода самобытна. Появилось очень много небольших локальных брендов — и люди хотят брать вещи именно у них. Московская неделя моды взрастила дизайнеров и показала их стране и даже миру», — отметил дизайнер.

На Выставке "Россия" с 2 по 8 марта проходят показы более 50 российских брендов из 36 городов. Заключительный гала-показ пройдет 8 марта, когда студенты российских школ моды представят лучшие работы. Мероприятие пройдет под выступление этнической музыкальной группы OTYKEN. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.