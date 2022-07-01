Московская неделя моды - показы и люди...

Неделя моды стала той площадкой, где смогли встретиться представители разных профессий, чья деятельность непосредственным образом связана с этой индустрией, — дизайнеры, модельеры, портные, поставщики, производители одежды, тканей и фурнитуры, владельцы шоурумов, образовательные организации.

Московская неделя моды, названная экспертами главным событием всей российской fashion-индустрии, проходит с 20 по 26 июня. Только в столице в этой сфере трудится около 40 тысяч жителей города. В прошлом году они произвели продукции на 174 миллиарда рублей.

Благодаря поддержке столичных властей во время Недели моды у множества дизайнеров появился уникальный шанс продвинуть свой бренд и объяснить потребителю, привыкшему к зарубежному масс-маркету, что мы можем делать одежду и обувь не хуже.

Неделя моды хоть и называется Московской, но на самом деле она Российская: дизайнеры из 79 регионов. Для них это возможность найти и клиентов, и бизнес-партнеров. Гостиный двор, например, превратился в огромный шоурум. Здесь профессиональные байеры знакомятся с коллекциями, и многие уже готовы сделать заказ для того, чтобы продавать качественную одежду российских дизайнеров не только в Москве.