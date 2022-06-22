Вход
ADV





Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ

  • 124
  • 0
  • 22 Июня 202210:53

20 июня открылась Московская неделя моды. Всего в ближайшие дни состоится 125 показов 200 дизайнерских брендов из разных городов России, а эксперты модной индустрии проведут паблик-токи, лекции и дискуссионные сессии. Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы.

В первый день состоялись показы брендов: LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, Slavа Zaitsev, Lubovi, Julia Dalakian, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.

Десять дизайнеров показали свои коллекции в парке «Зарядье», среди которых как уже известные имена, так и молодые таланты.

«Площадка Московской недели моды позволяет не только обсудить перспективы развития отрасли, но и рассказать потенциальным потребителям о российских брендах, поскольку нашим производителям зачастую не хватает именно узнаваемости. Так, в рамках профессионального шоу-рума будут присутствовать более 200 байеров, которые смогут заключить контракты на действующие и будущие коллекции, что позволит бизнесу инвестировать в свои проекты», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru