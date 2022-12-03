Московский бренд I Am Studio презентовал коллекцию на Seasons Fashion Week

7 ноября 2022 года в торговой галерее Seasons в рамках Seasons Fashion Week SS2023 состоялся показ актуальной коллекции российского бренда I Am Studio.

На подиуме I Am Studio продемонстрировал вдохновлённые стилистикой space age серебристые куртки и брюки, костюмы из экокожи, юбки из винила и геометрические принты в стиле 1960–1970-х годов, мерцающие платья и топы из пайеток, а также модели культовых костюмов бренда. Обувь для показа предоставила сеть магазинов Rendez-Vous.

В новом сезоне Seasons Fashion Week российские дизайнеры провели открытые показы и мастер-классы, а в концептуальном пространстве Port à Seasons на втором этаже торговой галереи Seasons организованы шоурумы. На public talk представители fashion-индустрии обсудили самые актуальные вопросы локального бизнеса.

В рамках Seasons Fashion Week SS2023 прошёл благотворительный аукцион, организованный совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь». Лоты – предметы одежды, аксессуары и многое другое – пожертвованы дизайнерами-участниками. Деньги, полученные от продажи, будут направлены в поддержку проектов фонда.

Организаторы недели моды сохраняют концепцию «see now – buy now», благодаря которой гости во время проведения мероприятия могут приобрести понравившуюся одежду из новых коллекций.