Московский урбанистический форум

С 1 августа по 10 сентября в Москве на 4 площадках проходят мероприятия Московского урбанистического форума.

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» представлены десятки арт-объектов и инсталляций, которые знакомят гостей со знаковыми достопримечательностями и инфраструктурными достижениями Москвы. Здесь представлены новые станции метро, памятники архитектуры и многое другое.

Гости форума могут увидеть макет Ростокинского акведука, который был построен в 1783 году. После благоустройства окружающей территории он станет частью 20-километрового зеленого маршрута в парке «Яуза».

Здесь же представлен макет ротонды усадьбы Братцево. Он возведен на площадке в «Лужниках» почти в натуральную величину. Сама ротонда была построена в начале XIX века для украшения поместья. Архитекторы воспроизвели ионические колонны, по количеству которых эта ротонда превосходит аналогичные объекты как в Москве, так и в Московской области.

Арт-объект «Трубы» — уютное место для отдыха от городской суеты. Этот мини-парк украшен ампельными растениями и оснащен удобными полукруглыми скамейками в виде ярко-синих труб, которые гармонируют с необычными фонарями в стиле неомодерна.

Инсталляция «Сердце столицы» представляет собой двустороннюю композицию. С одной стороны — рубиновая поверхность, с другой — витражи-импровизации на тему знаковых архитектурных объектов Москвы. Рядом с инсталляцией установлен арт-объект «Световой тоннель» с 30-метровым диджитал-экраном. На нем посетители увидят анимированную панораму столицы. При этом каждый желающий, взмахнув рукой, может включить на экране водопад из цветов или зажечь огни ночного города.

Воздушный мост «Два сердца столицы» символизирует Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо. А экспозиция «Станции московского метро» знакомит гостей с макетами новейших станций. Здесь посетители смогут оценить архитектуру и декор самых современных из них — станций «Филатов Луг», «Давыдково», «Воронцовская» и других.

Попробовать себя в роли городского художника по свету гостям дает возможность проект «Светодизайнер». Можно самостоятельно подобрать подсветку для макета Большого театра, отмечая светом архитектурные особенности.

На площадке для молодоженов расположилась инсталляция «Мост любви». Этот арт-объект знакомит гостей с деятельностью ГБУ «Гормост» и предоставляет влюбленным возможность выгравировать на замках памятные надписи.

Теме раздельного сбора мусора посвящен проект «Памятные монеты». Он призван помочь горожанам начать сортировать отходы. Посетители могут загрузить пластиковую бутылку или алюминиевую банку в автомат и получить за это памятную монету с логотипом комплекса городского хозяйства. А инсталляция «Экосфера» расскажет о достижениях города в сфере экологии.

Инсталляция «Безопасный дом» — это макет знакомой многим двухкомнатной квартиры панельного дома серии П-44. На ее примере горожане узнают, какие работы можно выполнять при перепланировке, а что категорически запрещено. Здесь же инспекторы Мосжилинспекции проконсультируют горожан по вопросам перепланировки непосредственно их квартир и покажут, какие приборы применяются для инструментального обследования, чтобы выявить те или иные нарушения в содержании помещения.

В течение всего форума посетители, участвующие в мастер-классах по росписи пластиковых труб, могут сами достраивать арт-инсталляцию «На холсте из труб», прикрепив к ней собственноручно созданные арт-объекты. По окончании форума эта инсталляция превратится в большую скульптуру.

По понедельникам Московский урбанистический форум в «Лужниках» не работает. Вход на территорию «Лужников» открыт.